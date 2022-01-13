Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı kentteki 38 okul kütüphanesine 1900 kitap bağışladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı kentteki 38 okul kütüphanesine 1900 kitap bağışladı

Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı kentteki 38 okul kütüphanesine 1900 kitap bağışladı
AA / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfınca kentteki 38 okulun kütüphanesine 1900 kitap bağışında bulunuldu.

EDİRNE (AA) - Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfınca kentteki 38 okulun kütüphanesine 1900 kitap bağışında bulunuldu.

Vakıf tarafından "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında kentteki 25 ilkokul ve 13 ortaokulda kütüphane kuruldu, bu kütüphanelere 1900 kitap bağışlandı.

Proje kapsamında Edirne Mustafa Necati İlkokulunda vakfın onursal başkanı Ayten Canalp'in katılımıyla tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfına eğitime ve okul kütüphanelerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Törende Canalp, Arpacı ve beraberindekiler, okuldaki atölyeleri de ziyaret etti.

AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title