Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı "kadınların günü"nü AA fotoğraflarıyla kutladı

EDİRNE (AA) - Edirne Valiliği öncülüğünde kurulan Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı, Dünya Kadınlar Günü'nü Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerince çekilen kadın portre fotoğraflardan oluşan videoyu şehir ekranından oynatarak kutladı.

Vakıf Müdürü Hicran Bali, AA muhabirine Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfının Vali Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp himayelerinde kurulduğunu anımsattı.

Vakıfta tüm gruplara hizmet etmenin yanı sıra kadınlarla ayrı bir çalışma programı yürüttüklerini ifade eden Bali, "Bu kapsamada Sayın Valimizin destekleriyle kurulan ilimiz merkez ve ilçelerimizde 17 kadın kooperatifimiz bulunmakta. Kooperatiflerimizdeki kadınlarımız kooperatifler kurulduğundan bugüne kendi el emeği ürünlerinden kazanç elde ederek aile ekonomisine katkılar sağlamaktadır." diye konuştu.

"Vakfımız her zaman kadınlarımızın yanında"

Bu kapsamda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel kadınlarla birçok program düzenlediklerini ifade eden Bali, şunları kaydetti:

"Vakfımız her zaman kadınlarımızın yanında. Her meslek grubumuzdan kadınla da çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Bize her zaman destek olan Edirne Valimiz Canalp ve eşi hanımefendi Ayten Canalp'e teşekkürlerimi tüm kadınlar adına iletiyorum. Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun.

Bugüne özgü tüm meslek gruplarından kadınlarımızın yer aldığı 30 fotoğraftan oluşan bir slayt video hazırlandık. Bu videoyu AA işbirliğinde hazırladık. Birbirinden güzel kadın portre fotoğrafları İl Özel İdaresi önündeki dev led ekranda oynatılıyor. Tüm meslek grubumuzdaki kadınların tanıtımı, hayatta kadının varlığını gösteren sunumumuz oldukça ilgi çekiyor."

i