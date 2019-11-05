Edirne Sarayı'nı ayağa kaldırma çalışmaları sürüyor

05.11.2019 17:34 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:43

Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, "(Edirne Sarayı) Çalışmalar çok hızlı bir biçimde devam ediyor. Biz de özel idare olarak, hükümetimize ve kamu kuruluşundaki yetkililere gerekli katkıları vermeye çalışıyoruz." dedi.

İl Genel Meclisi, Özel İdare binasındaki Meclis Salonu'nda kasım ayı üçüncü olağan toplantısını yaptı.

Araştırma ve İnceleme Komisyonu Başkanı Ahmet Sarıgül toplantıda, Yeni Saray Alanı Taşınmazlarına ilişkin komisyonun hazırladığı raporu sundu.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un fethinin planının yapıldığı, Fatih ve Kanuni Sultan Süleyman gibi padişahlara ev sahipliği yapan Edirne Sarayı'nda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Edirne Sarayı'nın köklü bir tarihi geçmişe sahip olduğunu belirten Geçmiş, "Edirne Sarayı, Topkapı Sarayı'ndan daha büyük bir alana sahiptir. Sarayımız Balkan Savaşına kadar sapasağlam ayaktadır. Balkan Savaşlarında düşmanın eline geçmemesi adına dönemin komutanı tarafından cephaneyle havaya uçurulmuş. Çok büyük bir yanlıştır. Tarihi eserler dünya mirası konumundadır." diye konuştu.

Sarayın ayağa kaldırılması için çalışmaların devam ettiğini aktaran Geçmiş, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalar çok hızlı bir biçimde devam ediyor. Biz de özel idare olarak, hükümetimize ve kamu kuruluşundaki yetkililere gerekli olan katkıları vermeye çalışıyoruz. Edirne Sarayımız 176 dönüm üzerine kurulmuştur. Saray alanı içerisinde 70 yapı mevcuttur. Bu yapılar içerisinde zamanla tapusu olan şahısların tarla ve bahçe olarak kullanımı tespit edildi. Toplamda 82 bin 8 metrekare taşınmaz bedeli İl Özel İdaresi tarafından kamulaştırılarak Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilmiştir."

Edirne Sarayı

Tunca Nehri kenarına kurulan Edirne Sarayı'nın yapımına, 2. Murat'ın emriyle 1450 yılında başlandı. Topkapı Sarayı'na benzer bir yerleşim planına sahip Edirne Sarayı, büyük meydanlar etrafında konumlanan değişik işlevli yapılarıyla Türk saray mimarisinin genel karakterini yansıtıyor.



İnşasının ardından Osmanlı-Rus Savaşı, Balkan Savaşı gibi pek çok önemli olaya tanıklık eden saray, Osmanlı-Rus Savaşı'nda önemli oranda tahrip edildi.

Savaş sırasında cephanelik olarak kullanılan saray, Edirne'nin istila edileceği ve cephanenin Rusların eline geçebileceği düşüncesiyle dönemin Edirne Valisi Cemil Paşa'nın emriyle havaya uçuruldu.



Saraydan bugüne, mutfağı, Babüssade, Cihannüma Kasrı, Kum Kasrı Hamamı, Fatih Köprüsü, Adalet Kasrı, Kanuni Köprüsü, Su Maksemi, Şehabeddin Paşa Köprüsü, Namazgahlı Çeşmesi, Av Köşkü gibi yapıları ulaşabildi.



Osmanlı dönemi kanalizasyon sistemi, saray mutfağına ait araç gereçlerin yanı sıra Hürrem Sultan'ın kullandığı parfüm şişelerinin de bulunduğu Edirne Sarayı kazı alanının, ören yerine dönüştürülerek, koruma altına alınması çalışmaları da sürüyor.

Kaynak: AA