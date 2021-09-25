Edirne Sarayı kısa sürede gün yüzüne çıkarılacak

EDİRNE (Habermetre) - Milli Saraylar İdaresi Başkanı Dr. Yasin Yıldız, Edirne Sarayı'nda devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Trakya Üniversitesinden (TÜ) yapılan açıklamaya göre, Yıldız ve beraberindeki heyet, kazı çalışmaları 2018 yılından beri TÜ tarafından yapılan Edirne Sarayı'nı ziyaret etti, rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, Edirne Sarayı'nın kültür mirasının önemli bir parçası olduğunu belirtti. Yapılan kazı çalışmalarıyla sarayın gün yüzüne çıkarılacağını aktaran Yıldız, "TÜ bölgenin önemli bir figürü. Bilimsel çalışmaların yanı sıra kültürel çalışmalara da yoğunluk veren ve özellikle kültür mirasımıza sahip çıkma noktasında takdire şayan bir üniversite. Edirne Sarayı kültür mirasımızın önemli bir değeri. Değerli hocalarımız burada çok güzel çalışmalar gerçekleştiriyor. İnanıyorum ki desteklerin artmasıyla Edirne Sarayı çok daha kısa sürede gün yüzüne çıkarılacaktır. " diye konuştu.

Yıldız, tarihi bir değerin gün yüzüne çıkarılması ve yaşatılması için gösterdikleri gayretlerden dolayı Tabakoğlu ve kazı ekibine teşekkür etti. İstanbul'u fetheden ruh Rektör Tabakoğlu ise Edirne Sarayı'nı ayağa kaldırmak için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Osmanlı'yı imparatorluğa taşıyan, Balkanlar'ı ve İstanbul'u fetheden ruhun burada, Edirne Sarayı'nda yattığını vurgulayan Tabakoğlu, "Bu ruha sahip çıkmak ve bu ruhu yaşatmak bizlerin görevi. Hedefimiz bir dönem imparatorluğun yönetildiği, Osmanlı Devleti'nin büyümesinde stratejik bir yeri ve önemi olan Edirne Sarayı ile ilgili önemli bilimsel veriler ortaya koymak ve bu kültür mirasımızı yeniden ayağa kaldırmak. " ifadelerini kullandı. Kazı Başkanı Doç. Dr. Kurtişoğlu da çalışmaların büyük özveriyle devam ettiğini belirterek, "Kazı ekibimizin yoğun gayreti ile binaların temellerini ortaya çıkararak Edirne Sarayı ile ilgili çok daha fazla bilimsel veriye ulaşmayı hedefliyoruz. " dedi.

Tunca Nehri kenarına kurulan Edirne Sarayı'nın yapımına, 2'nci Murat'ın emriyle 1450 yılında başlandı. AA

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