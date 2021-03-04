Edirne salgına karşı savaşını "Edirne kırmızısı markamız, Kovid kırmızısı mücadelemiz olsun" sloganıyla yürütüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Edirne salgına karşı savaşını "Edirne kırmızısı markamız, Kovid kırmızısı mücadelemiz olsun" sloganıyla yürütüyor

04.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:57
Edirne salgına karşı savaşını

Çok yüksek riskli iller arasındaki Edirne'de, Belediye vatandaşlara "Edirne kırmızısı markamız, Kovid kırmızısı mücadelemiz olsun." ifadesinin yer aldığı kısa mesaj gönderdi.

Çok yüksek riskli iller arasındaki Edirne'de, Belediye vatandaşlara "Edirne kırmızısı markamız, Kovid kırmızısı mücadelemiz olsun." ifadesinin yer aldığı kısa mesaj gönderdi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 107,43 olan Edirne, Türkiye haritasında da kırmızıyla işaretli çok yüksek riskli iller arasında yer aldı.

Trakya'da geçen haftaya göre vaka sayısı en fazla, Edirne'de yükseldi. Kente, vaka sayısı 75,29'dan 107,43'a çıktı.

Dezenfeksiyon çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü kentte, salgının başından beri 70 bin denetim gerçekleştirildi.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 14 Ocak'tan bugüne kadar 74 bin 694 Kovid-19 aşısı yapıldı.

Edirne'de vaka sayılarının düşürülmesi amacıyla "dinamik denetim sürecine" geçildi, virüsle mücadele kapsamında tedbirlere ilişkin kontroller artırıldı.

-Vatandaşlara kısa mesajla sık sık kısa uyarılıyor

Edirne Valiliği ve Edirne Belediyesi vatandaşları kısa mesaj yoluyla sık sık uyarmaya başladı.

Edirne Valiliği, vatandaşlara, "Koronavirüs ile mücadelemizde bugüne kadar sürdürdüğümüz çabamızı arttırarak devam ettirmemiz gerekiyor. Lütfen, bulaşın azaltılması için sevdiklerimizin sağlığını dikkate alarak, bir süreliğine bulaşın yayılmasında en büyük etken haline gelen, akraba, komşu, arkadaş ziyaretlerini yapmamaya özen gösterelim. Bu mücadeleyi ortak çabamızla başaracağız." ifadelerinin yer aldığı kısa mesaj gönderdi.

Edirne Belediyesinin mesajında da normal hayata dönmek için ev ziyaretlerinden kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Kentin adıyla anılan ve dünya tekstil sektöründe önemli bir yere sahip "Edirne kırmızı"na atıfta bulunulan mesajda,"Edirne kırmızısı markamız, Kovid kırmızısı mücadelemiz olsun." sloganına yer verildi.

Mesajda, maske, mesafe, hijyen kurallarına uyularak salgınla mücadele edilmesi çağrısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece İrem Derici Kenan Doğulu Kerimcan Durmaz
Spor Mustafa Er Erol Bulut Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne salgına karşı savaşını "Edirne kırmızısı markamız, Kovid kırmızısı mücadelemiz olsun" sloganıyla yürütüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 12:00:31. #1.14#
title