Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım tam kapanmanın "akraba ziyareti dönemi" olarak düşünülmemesi gerektiğini söyledi
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Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım tam kapanmanın "akraba ziyareti dönemi" olarak düşünülmemesi gerektiğini söyledi

Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım tam kapanmanın 'akraba ziyareti dönemi' olarak düşünülmemesi gerektiğini söyledi
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Sağlık

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının düşüşe geçtiği Edirne'de, vatandaşlara rehavete kapılmamaları uyarısı yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının düşüşe geçtiği Edirne'de, vatandaşlara rehavete kapılmamaları uyarısı yapıldı.

Nüfusa göre vaka sayılarını sıralamasında Türkiye genelinde 16. sırada olan Edirne'de uzun sürenin ardından ilk kez vaka düşüşü gözlendi.

Vaka sayılarının risk grubuna göre sınıflandırılması sonrası kısa sürede "çok riskli" iller arasında yer alan Edirne'de, vaka sayıları geçen hafta pik yaptığı 100 bin kişide 590,05'ten 536,83'e geriledi.

Edirne Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, AA muhabirine vatandaşların tedbirlere sıkı şekilde uymaya devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Vaka sayılarının azalmaya başladığını belirten Yıldırım, "Trakya'daki yükseklik devam ediyor. Ama Edirne'de bir düşüş trendi başladı. Fakat bunun bizi rahatlatmaması lazım." dedi.

Yıldırım, özellikle bu süreçte mutasyonlu virüsün de etkisiyle aile içi bulaşın çok fazla olduğuna dikkat çekti.

Aile ve komşu ziyaretlerinin yapılmaması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, tam kapanma döneminin de tatil gibi düşünülmemesi gerektiğini dile getirdi.

-"Virüs kurallara uyumla alt edilir"

Kurallara tam uyumun salgınla mücadelede en büyük silah olduğunu anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Mümkünse akraba ve komşu ziyaretlerini en aza indirgemek biraz daha dişimizi sıkmamız lazım. İnşallah biraz daha sabredersek daha güzel günleri yaşayacağımızı düşünüyoruz. Bu tam kapanma döneminde de bunu bir tatil dönemi ya da aile akraba ziyareti dönemi gibi düşünmemek lazım. Gerçekten sevdiklerimizi ve kendimizi korumamız için mümkün olduğu kadar az kişiyle temas etmemiz gerekiyor. Bunu da en yakınlarımızdan başlayarak yapmamız lazım. Kendi evimizde oturmaya devam edelim Biraz daha ailemizle, akrabalarımızla ve komşularımızla görüşmeyelim mümkün olduğu kadar. Aile içi bulaşı artırmayalım. Bu hepimizin ve sevdiklerimizin sağlığı için en doğrusu olacaktır diye düşünüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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