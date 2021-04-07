Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım, kanserde erken tanının önemine dikkati çekti
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Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım, kanserde erken tanının önemine dikkati çekti

Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel
Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım, kanserde erken tanının önemine dikkati çekti

Edirne Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, kanserde erken teşhisin tedavide başarı düzeyini artırdığını bildirdi.

Edirne Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, kanserde erken teşhisin tedavide başarı düzeyini artırdığını bildirdi.

Yıldırım, "Ulusal Kanser Haftası" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kanserin ortak özellikleri nedeniyle çok sayıda hastalığa verilen ortak isim olduğunu belirtti.

Kanserin yaş, cinsiyet, dil, din, ırk ayırımı yapmaksızın tüm insanları etkilediğini ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Kanser hem dünyada hem de ülkemizde sebebi bilinen ölümler sıralamasında ikinci sırada olması sebebi ile önemli bir toplum sağlığı problemidir. Özellikle ortaya çıkışının önlenebildiği, taramalarla ölümün yok edilebildiği ve erken teşhis edildiğinde tedavinin yaşam kalitesine çok şey katabildiği kanser türlerini göz önüne alırsak korunmanın önemi artmaktadır.

Kanserin önemli bir kısmının önlenebilen kanserlerdir. Özellikle ülke verilerimiz değerlendirildiğinde tütün ve obezite ile mücadele programımız kanser kontrolünün en önemli yapıtaşlarını oluşturmaktadır. Bunlarla beraber fiziksel aktivitenin arttırılması, tuzun kısıtlı kullanılması, enfeksiyon ajanları ile mücadele de çok önemli unsurlardır."

Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım, şunları kaydetti:

"Toplum tabanlı kanser taramalarına yönelik, ülke genelinde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) kurulmuştur. Edirne merkez ve Keşan ilçemizde bulunan KETEM birimlerinin yanı sıra, Toplum Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri ve mobil kanser tarama araçlarında meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kalınbağırsak kanseri taramaları ücretsiz olarak yapılmaktadır. Pandemi sebebi ile hastanelere gitmek istemeyen vatandaşlarımızın kanser taramalarını ertelemelerini istemiyoruz. KETEM'ler olabildiğince hastane dışında ulaşımı daha kolay Sağlıklı Yaşam Merkezi şeklinde planlanmıştır.

Kanser ne kadar erken teşhis edilirse, tedavisi de o düzeyde başarılı olur. Kanserin belirtilerinden herhangi biri görüldüğünde hiç gecikmeden bir doktora başvurulmalıdır. Erken teşhisin, kanser savaşında en önemli adımların başında olduğu unutulmamalıdır. Bu savaşta bir gün bile çok şeyi değiştirmektedir. Hayatınızı ertelemeyin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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