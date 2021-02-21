Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım, İpsala Sınır Kapısı'ndaki Kovid-19 tedbirlerini inceledi

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, İpsala Sınır Kapısı'ndaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini yerinde inceledi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Kovid-19 tedbirleri ve sağlık çalışmalarını inceledi.

Yıldırım, ziyaretler kapsamında ilk olarak İlçe Kaymakamı Ekrem Güngör'ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette, salgın sürecinde sınır kapısında yürütülen çalışmalar ve ilçedeki sunulan sağlık hizmetleri değerlendirildi.

İpsala Sınır Kapısı'nı da giden Yıldırım, Edirne Valiliği koordinasyonunda sınır kapısında Kovid-19 salgını kapsamında alınan tedbirleri inceledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar