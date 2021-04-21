Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım "Ebeler Haftası"nı kutladı
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Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım "Ebeler Haftası"nı kutladı

Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım 'Ebeler Haftası'nı kutladı
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Edirne Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa İshak Yıldırım, Ebeler Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Edirne Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa İshak Yıldırım, Ebeler Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yıldırım, mesajında ebelerin sağlık camiasının en temel taşlarından olduğunu belirtti.

Vefakar, saygıdeğer ebelerin haftalarını kutladığını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası sundukları hizmetlerle sağlıklı toplumların oluşmasında büyük katkıları olan ve yurdumuzun her köşesinde büyük bir özveri ile çalışan ebeler yalnızca annenin değil ailenin ve toplumun sağlık danışmanlarıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle ebelik gibi kutsal bir mesleği ne şartta olursa olsun büyük bir sevgi ve meşakkatle yerine getiren ebelik mesleğine emek ve gönül vermiş siz değerli arkadaşlarımın bu güzel gününü gönülden kutluyor, şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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