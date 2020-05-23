Edirne Sağlık Müdürü Kalkan koronavirüs konulu online toplantıya katıldı Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 81 il sağlık müdürüyle düzenlediği online toplantıya katıldı.

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 81 il sağlık müdürüyle düzenlediği online toplantıya katıldı.

Edirne Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı öncesi sağlık müdürleriyle illerdeki güncel gelişmelere ilişkin internet üzerinden toplantı düzenlendi.

Bakan Koca ve 81 ilin sağlık müdürlerinin katıldığı toplantıda koronavirüsle mücadelenin ikinci dönemi hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Bu arada, İl Sağlık Müdürü Kalkan, sağlık müdürlüğü personeli ile sosyal mesafe kuralına uyarak bayramlaştı.

Kaynak: AA