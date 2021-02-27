Edirne Sağlık Müdürlüğünden sosyal medyadaki paylaşımlarla ilgili açıklama

Edirne Sağlık Müdürlüğünden, resmi olarak alınan kararlara uyulması gerektiği, bunun dışındaki paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde sosyal medya platformlarında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından resmi olarak alınmış bir karar gibi gösterilen bazı paylaşımlar yapıldığı görülmektedir. Kurullarımız tarafından resmi olarak alınan kararlara itibar edilerek bunun dışındaki bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci