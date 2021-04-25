Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneğinden Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması

Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı, "Tarihi yeniden yazma gayretleri beyhude çırpınışlardır.

Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı, "Tarihi yeniden yazma gayretleri beyhude çırpınışlardır. Türk ulusu, dün olduğu gibi, bugünde emperyalist güçlere asla teslim olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Şallı, yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın, 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Siyasilerin yaşanan acılar üzerinden ders çıkarıp, yeni acılar yaşanmaması için insan yaşamının korunmasına yönelik politik kararlar alması gerektiğini vurgulayan Şallı, 1915 yılında yaşananlar hakkında karar vericilerin siyasetçiler değil, tarihçiler olduğunu hatırlattı.

1915 olaylarında yaşanan üzücü hadiseler çarpıtıldığını aktaran Şallı, " Biden, Ermeni diasporasının istediği anti Türk gruplarının isteğini yerine getirmiştir. Doğru bir karar değildir.Tarihi yeniden yazma gayretleri beyhude çırpınışlardır.Türk Ulusu, dün olduğu gibi, bugünde emperyalist güçlere asla teslim olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin