Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Şallı'dan "sosyal medyadaki söylemlere itibar etmeyin" çağrısı
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Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Şallı'dan "sosyal medyadaki söylemlere itibar etmeyin" çağrısı

Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Şallı'dan 'sosyal medyadaki söylemlere itibar etmeyin' çağrısı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı, sosyal medyada provokasyona yönelik söylemlere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı, sosyal medyada provokasyona yönelik söylemlere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Şallı, Selimiye Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Piyade Er Caner Sarmaşık'ın intihar etmediği, şehit olduğu" yönündeki iddiaların Milli Savunma Bakanlığı tarafından adli ve idari olarak soruşturulduğunu anımsattı.

Yapılan ilk belirlemelere göre 1. Komando Tugayı Komutanlığında görev yapan Sarmaşık'ın 29 Nisan'da nöbetteyken intihar ettiğinin belirlendiğini hatırlatan Şallı, Sarmaşık'ın vefatı üzerinden sosyal medyada birçok paylaşım olduğunu söyledi.

Şallı, Sarmaşık'ın vefatının üzücü olduğunu belirterek ortaya atılan iddiaların araştırılmadan paylaşılmasına tepki gösterdi. Süreci provokatif eylemlere çekmek isteyenlere karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Şallı, şunları kaydetti:

"Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Askerlik sırasında ölen her askerimiz bizlerin ortak acısıdır. Kardeşimizin ölümü hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımlar adli tabip raporu ile tespit edilememiştir. Türkiye'de bulunan Roman yurttaşlarımızdan askerimiz hakkında sosyal medyadaki olumsuz söylemlere itibar etmemesini rica ediyoruz, birlikte yaşama kültürümüz içinde sağduyulu davranmalıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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