Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Şallı'dan Edirne Valiliği'ne teşekkür
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Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Şallı'dan Edirne Valiliği'ne teşekkür

27.12.2020 13:51 | Son Güncelleme: 27.12.2020 13:54
Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Şallı'dan Edirne Valiliği'ne teşekkür

Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı, Roman vatandaşların sorunlarına çözüm üretme konusunda en büyük desteği Edirne Valiliği'nden gördüklerini bildirdi.

Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı, Roman vatandaşların sorunlarına çözüm üretme konusunda en büyük desteği Edirne Valiliği'nden gördüklerini bildirdi.

Şallı, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği'nin şeffaflık ve hesap verilebilirlik anlayışı içinde yaptığı çalışmalara kurumları da katarak, Roman vatandaşların sorunlarına çözüm üretme gayretinde bulunduğunu belirtti.

Kurumlar içinde en büyük desteği Edirne Valiliği'nden gördüklerini ifade eden Şallı, şunları kaydetti:

"Bu nedenle Edirne Valiliğimize teşekkür ediyoruz. Derneğimiz, Türkiye'de Roman meselesini insani bir sorun olarak görmenin yanında, 'çingene'lere yönelik ayrımcı söylem ve davranışlara her zaman karşı çıkmaktadır. Çalışmalarımız temel haklar ve demokrasinin bütünselliği içinde yer almıştır. Roman çocukların düzenli olarak okula gidemediği bilinmektedir. Bu kapsamda dönemin valisi Hasan Duruer ile görüşülerek, devamsızlığa azaltmaya yönelik Fevzipaşa İlkokulunda müzik projesi başlattık. Valibey istediğimiz müzik aletlerini almamızı sağlamıştı. Müzik atölyeleri üç yıl sürmüştü. Okula devamsızlık oranında azalma başlamıştı. Bu çalışma ulusal basında da büyük bir ilgi yaratmıştı. İkinci büyük destek de AB fonlarından yararlanmak suretiyle valiliğimizden geldi. Projemiz onaylanmış, başarı ile tamamlanmıştı. Bu çalışmalar kamu ile işbirliğinin önemi göstermektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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