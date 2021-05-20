Edirne, randevu kapasitesi ve ikna ekipleri sayesinde aşılamadaki başarısını sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edirne, randevu kapasitesi ve ikna ekipleri sayesinde aşılamadaki başarısını sürdürüyor

Edirne, randevu kapasitesi ve ikna ekipleri sayesinde aşılamadaki başarısını sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Kovid-19 aşısı aşılama oranının nüfusa oranla en fazla olduğu kentler arasında ilk sıralarda yer alan Edirne bu başarısını sürdürmekte kararlı.

Kovid-19 aşısı aşılama oranının nüfusa oranla en fazla olduğu kentler arasında ilk sıralarda yer alan Edirne bu başarısını sürdürmekte kararlı.

Kentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede toplumsal bağışıklığın kazanılması ve hastalığın önlenmesinde en önemli silah olan Kovid-19 aşısı, sağlık merkezlerinde yapılırken diğer yandan İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan Aşı Çağrı Merkezi'nde aşı tereddüdü olan vatandaşlar bilgilendirilip aşı olmaları sağlanıyor.

Edirne'de 126 bin 968'i birinci doz, 98 bin 400'ü ikinci doz olmak üzere 225 bin 368 doz aşı yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mustafa İshak Yıldırım, AA muhabirine, kentte aşı çalışmalarının iyi ilerlediğini söyledi.

Aşılama faaliyetinin başladığı ilk günden bu yana yüksek bir aşılama oranı yakaladıklarına dikkati çeken Yıldırım, "Randevu kapasitemiz yüksek. Vatandaşlarımız randevularını alıp gece 24.00'e kadar aşılarını yaptırabilirler. Edirne zaten bu konuda en önde olan illerden biri. Eğer vatandaşlarımız randevularını hızlı şekilde alırlarsa biz daha hızlı şekilde kendilerini aşılayıp bu oranları yükselteceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Yıldırım, aşı ikna ve bilgilendirme ekiplerinin telefon aracılığıyla binlerce görüşme yaptığını ifade etti.

Yapılan bilgilendirme çalışmalarının karşılığını aldıklarını ve aşı tereddüdü yaşayan vatandaşların aşılarını olduklarını anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Aşı ikna ekibimizin çalışmalarının çok faydasını gördük. Özellikle hastanelerimizde yüksek kapasiteli randevu açmamız, aşı randevusu alamayan vatandaşlarımızı köylere giderek evlerinde aşılamamız, aşı ikna ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, hızlı aşılamada Türkiye'de en iyi illerden birisiyiz. Böyle kalmaya devam etmek istiyoruz.

Hızlı bir şekilde vatandaşlarımızı aşılayarak Kovid-19'a karşı en büyük silahımızı hızlı bir şekilde kullanmak istiyoruz."

Yıldırım, yaş sınırı olmadan tüm ilköğretim öğretmenleri, 40 yaş üstü branş öğretmenleri ve okul çalışanlarının da aşı takvimine eklendiğini, kentte görev yapan öğretmenlerin hızlı bir şekilde randevularını alarak aşı olmaya geldiklerini sözlerine ekledi.

Edirne, randevu kapasitesi ve ikna ekipleri sayesinde aşılamadaki başarısını sürdürüyor
Edirne, randevu kapasitesi ve ikna ekipleri sayesinde aşılamadaki başarısını sürdürüyor
Edirne, randevu kapasitesi ve ikna ekipleri sayesinde aşılamadaki başarısını sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Arkadaşlık teklifini reddeden Arife öğretmeni öldürüp, intihara kalkıştı
Arkadaşlık teklifini reddeden Arife öğretmeni öldürüp, intihara kalkıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Süleyman Soylu Mustafa Destici Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ben Affleck Oktay Kaynarca Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Edirne, randevu kapasitesi ve ikna ekipleri sayesinde aşılamadaki başarısını sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 12:34:27. #1.13#

title