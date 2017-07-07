Edirne polisinden motosiklet sürücülerine sıkı denetim



EDİRNE - Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gün içerisinde farklı saatlerde ayrı bölgelerde motosiklet uygulaması yaptı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet kullanıcılarına sıkı denetim uyguluyor. Edirne'de Kıyık Caddesi'nde ve farkı saatler ve ayrı noktalarda motosiklet uygulaması yapıldı. Denetimler sonucu çeşitli eksikleri bulunan motosiklet sürücülerine ise trafik cezası kesildi. Bir çok motosiklet sürücüsü uygulama noktasındaki polis ekiplerinden kaçtı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimlere sıkı bir şekilde devam edileceğini, bu sıkı denetimler sonucunda ise kask takma oranın gözle görülür şekilde arttığını belirtti.