Edirne Polisinden Motosiklet Sürücülerine Sıkı Denetim

Edirne'de polis ekipleri, motosiklet sürücülerini sıkı takibe aldı. Uygulamalarda, kasksız motosiklet kullanımın tehlikeleri konularında sürücüler uyarıldı.



Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet kullanıcılarına sıkı denetim uyguluyor. Edirne'de Kıyık Caddesi'nde ve farkı saatler ve ayrı noktalarda motosiklet uygulaması yapıldı. Denetimler sonucu çeşitli eksikleri bulunan motosiklet sürücülerine ise trafik cezası kesildi. Birçok motosiklet sürücüsü uygulama noktasındaki polis ekiplerinden kaçtı.



Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimlere sıkı bir şekilde devam edileceğini söyleyerek, denetimler sonucunda ise kask takma oranın gözle görülür şekilde arttığını belirtti. - EDİRNE