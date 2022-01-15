Edirne pazarını soğuk vurdu

ULUS, BARTIN (İHA) - Edirne'de hava sıcaklığın sıfırın altına düşmesinin ardından Edirne Ulus Pazarı boş kaldı. Hava sıcaklığının eksi 2'lere kadar gerilediğin kentte Cuma günleri kurulan Ulus Pazarı'nda tezgahlar boş kaldı.

Bulgar vatandaşlar havaların soğuk olması dolayısıyla seyahatlerini kısıtladığını, bu yüzden Edirne'deki çarşı ve pazarlarda kalabalık olmadığını belirten Edirne Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Bülent Reisoğlu, "Yılbaşından önce çok ciddi alışveriş ve stok yaptılar. İhtiyaçlarını giderdiler. Edirne'ye daha fazla geleceklerdir diye düşünüyoruz" dedi.

"Tezgah açma talebiyle Kütahya'dan, Bursa'dan arıyorlar"

Edirne'nin sınır kenti olması sebebiyle ve Bulgar turistlerin alışveriş için Edirne'yi seçmesinden dolayı şehir dışındaki esnaflarında pazarda tezgah kurmak istediğini ifade eden Edirne Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Bülent Reisoğlu, "Sınır kentlerinde olan hareketliliği değerlendirmeye çalışıyorlar. Tezgah açma talebiyle Kütahya'dan, Bursa'dan arıyorlar. Böyle bir arz talep meselesi de gündeme geldi. Şu an yoğunluk olmadığı için talepler de azaldı. Öncelik olarak Edirne'nin esnafına yardımcı oluyoruz daha sonra dışarıdan gelecek olan esnafın taleplerini değerlendiriyoruz. Tüm çarşı esnafımız zor günlerden geçiyor o yüzden bu tür fırsatlardan da ilk olarak Edirne esnafımız yararlanacak" şeklinde konuştu.

"Belki 2-3 hafta sonra yeniden hareketlilik yaşanır"

Havaların soğumasıyla birlikte 2 haftadır işler durgun geçtiğini söyleyen pazar esnafı Salim Mızrak, "Döviz kurundaki düşüş nedeniyle Bulgaristan'dan gelen müşterilerin sayısı da azaldı. Pazara talep azaldı. 2 hafta önce işler çok iyiydi. Paraları değerli olduğu için buradan tüm ihtiyaçlarını karşılayıp gidiyorlardı. Bu süreç böyle gitmez düzelir. Belki 2-3 hafta sonra yeniden hareketlilik yaşanır. Biraz zor günlerden geçeceğiz ama sonra düzeleceğine inanıyorum" dedi.

Pazar esnafı Abbas Turan, "Şu ana kadar işlerimiz iyi gitti. Artık gidişata göre hareket edeceğiz. Müşteriler azaldı. Mart ayından sonra yeniden hareketlilik yaşanmasıyla işlerimiz de düzene girer diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Pazar esnafı Cengiz Topel Aral, "İşlerimiz durgun geçiyor zor durumdayız. Pazar bu hafta boş kaldı. İşler hiç iyi değil. Durum içler acısı." dedi. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri