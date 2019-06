Edirne pazarına Yunan ve Bulgar akını

EDİRNE'de komşu ülke Yunanistan ve Bulgarsitan'dan gelen ziyaretçiler, yazlık alışverişlerini kentin 'Ulus Pazarı' olarak bilinen halk pazarından yapıyor. Sabah erken saatlerde şehre gelen turistler giyimden takıya tüm ihtiyaçlarını pazardan karşılıyor.

Edirne'de 'Ulus Pazarı' adıyla her cuma günü kurulan kent pazarının müdavimlerinin büyük bölümünü Yunan ve Bulgar turistler oluşturuyor. Özellikle sıcaklıkların artarak yaz mevsimine geçildiği günlerde turistler de yazlık alışverişini bu pazardan yapıyor. Pazarın artık uluslararası bir özelliğe sahip olduğunu söyleyen Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Bülent Reisoğlu, "Pazardaki yoğunluk ekonomiye can veriyor. Cuma günleri Edirne'de büyük bir yoğunluk oluyor. Yerli ve yabancı turistler kente akın ediyor. Esnaflar olarak bu ilgiden dolayı çok mutluyuz. Pazarda her bütçeye göre ürün var. Mağazaların yarı fiyatına satışlar oluyor. Bundan dolayı ziyaretçilerin ilgisi de çok oluyor" dedi.

Pazar esnaflarından Salih Mızrak da ürünlerinin kaliteli ve ucuz olduğu için turistlerin de tercihini Edirne'deki pazarlardan yana kullandığını söyledi. Mızrak, "Pazarımız yalnızca Edirne'deki vatandaşlara değil, çevre illere ve komşu ülkelerdeki vatandaşlara da hitap ediyor. Bunun en önemli sebebi ürünlerin kaliteli ve uygun fiyatta olması. Komşularımız yazlık ürünleri Edirne'den alıyor" diye konuştu.





