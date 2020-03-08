EDİRNE-Özel harekat polisleri Meriç'te zodyak botla devriyeyi artırdı
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Yunanistan, Edirne, Meriç, Güncel

EDİRNE-Özel harekat polisleri Meriç'te zodyak botla devriyeyi artırdı

Özel harekat polisleri, Meriç'te zodyak botla devriyeyi sıklaştırdıEDİRNE'den geçtikleri Yunanistan'da, şiddet uygulanarak, geri gönderilen göçmenler için görevlendirilen ve önceki gün çalışmaya başlayan, tam donanımlı 1000 özel harekat polisi, sınırı oluşturan Meriç Nehri'nde zodyak...

08.03.2020 13:19 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:32
EDİRNE-Özel harekat polisleri Meriç'te zodyak botla devriyeyi artırdı

Özel harekat polisleri, Meriç'te zodyak botla devriyeyi sıklaştırdı

EDİRNE'den geçtikleri Yunanistan'da, şiddet uygulanarak, geri gönderilen göçmenler için görevlendirilen ve önceki gün çalışmaya başlayan, tam donanımlı 1000 özel harekat polisi, sınırı oluşturan Meriç Nehri'nde zodyak botlarla devriyeleri artırdı.

Edirne'den geçtikleri Yunanistan'da göçmenlerin, şiddete uğrayıp, para ve değerli eşyaları alındıktan sonra zorla geri gönderilmesi üzerine Türkiye, sınır boyunda 1000 özel harekat polisi görevlendirdi. Yunan güvenlik güçlerinin şiddet uyguladığı göçmenleri geri itmelerini engellemek için göreve başlayan özel harekat polisleri, Meriç Nehri üzerinde devriye görevini sürdürüyor. Özel harekat polisleri zodyak botlarla nehir üzerindeki devriyelerini sıklaştırdı. Nehrin tamamında ekiplerin görev aldığı belirtildi.

EDİRNE-Özel harekat polisleri Meriç'te zodyak botla devriyeyi artırdı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

EDİRNE-Özel harekat polisleri Meriç'te zodyak botla devriyeyi artırdı

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