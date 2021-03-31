Edirne Ovası'nda 78 bin dekar alan modern sulamaya kavuşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edirne Ovası'nda 78 bin dekar alan modern sulamaya kavuşacak

Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi
Edirne Ovası'nda 78 bin dekar alan modern sulamaya kavuşacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, bu yıl yapımına başlanılan Meriç Edirne Sulaması İnşaatı Projesi ile Edirne Ovası'nda toplam 78 bin dekar alanın modern sulamaya açılacağını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, bu yıl yapımına başlanılan Meriç Edirne Sulaması İnşaatı Projesi ile Edirne Ovası'nda toplam 78 bin dekar alanın modern sulamaya açılacağını bildirdi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurum, yatırımlarla illerin bereketli topraklarını suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, bu yıl yapımına başlanan Meriç Edirne Sulaması İnşaatı Projesi'nin önemine dikkati çekti.

Projeyle Edirne Ovası'nda toplam 78 bin dekar alanın modern sulamaya açılacağını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Modern sulama sistemlerine göre inşa edilecek 'Meriç Edirne Sulaması'nda, Meriç Nehri'nden 2 pompa istasyonuyla alınacak sulama suyunun, toplam 255 kilometre boru hattı döşenerek sulama alanında dağıtımı yapılacak. İlk aşamada 2021 yılı sonunda sulamaya açılması planlanan 19 bin dekar alan için borular sahaya indirilmeye başlandı. Projenin tamamlanmasıyla milli ekonomiye yılda 20 milyon lira katkı sağlanacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İhsan Yavuz Devlet Bahçeli Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Cem Adrian Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Nihat Özdemir Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne Ovası'nda 78 bin dekar alan modern sulamaya kavuşacak - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 09:39:38. #1.14#
title