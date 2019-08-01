Edirne otogarındaki şoförlere eğitim

Edirne'de trafik ekiplerince otogarda şoförlere yönelik eğitim düzenlendi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Edirne Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu taşımacılığı yapan firma ve odalara yönelik yolcu taşıma güvenliği toplantısı yaptı.

Eğitimde şoförlere, trafik kazalarının nedenleri, yol ve sürüş güvenliği, yeterli sayıda şoför bulundurma, yorgun ve uykusuz araç kullanma, çalışma süreleri, emniyet kemeri takılması konularında bilgiler verildi.

Kaynak: AA