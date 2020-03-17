EDİRNE Öğrencilerin tasarladığı 'sensörlü dezenfektan' cihazının videosu, tıklanma rekoru kırdı
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Koronavirüs, Keşan, Güncel

EDİRNE Öğrencilerin tasarladığı 'sensörlü dezenfektan' cihazının videosu, tıklanma rekoru kırdı

Öğrencilerin tasarladığı 'sensörlü dezenfektan' cihazının videosu, tıklanma rekoru kırdıEDİRNE'nin Keşan ilçesinde özel okulda bilişim teknolojileri ve yazılım dersi 7'nci sınıf öğrencilerince, öğretmenleriyle birlikte 'sensörlü dezenfektan' cihazı yapıldı.

17.03.2020 09:39 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:43
EDİRNE Öğrencilerin tasarladığı 'sensörlü dezenfektan' cihazının videosu, tıklanma rekoru kırdı

Öğrencilerin tasarladığı 'sensörlü dezenfektan' cihazının videosu, tıklanma rekoru kırdı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde özel okulda bilişim teknolojileri ve yazılım dersi 7'nci sınıf öğrencilerince, öğretmenleriyle birlikte 'sensörlü dezenfektan' cihazı yapıldı. Cihazın çalışma aşamasının görüntüleri, yayınlandığı sosyal medya hesaplarında kısa sürede 3 milyonun üzerinde izlenmeye ulaştı.

Keşan'da, özel okulda bilişim teknolojileri ve yazılım dersinde 7'nci sınıf öğrencileri tarafından koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 'sensörlü dezenfektan' cihazı yapıldı. Cihazın çalışma aşamasının yer aldığı görüntüler, okulun Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni Emre Topaloğulları tarafından sosyal medya hesabına yüklendi. Görüntüler, kısa sürede beğenilip, içinde robotik parçalar üreten uluslararası bir firmanın da bulunduğu çok sayıda hesapta paylaşılarak, 3 milyonun üzerinde izlenmeye ulaştı.

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni Emre Topaloğulları, "Dersimiz genellikle teknoloji ağırlıklı işlendiğinden, dersimizde gündem ve teknoloji görüşmelerimizi öğrencilerimizle sürekli yapıyoruz. Yine dünyanın gündeminde olan koronavirüs nedeniyle derste kendi aramızda neler yapabileceğimizi konuştuk. Öğrencilerimizle beraber böyle bir fikir ortaya çıktı. Kendi düşüncelerimizle elimizden geleni yaptık. Ortaya böyle güzel bir proje çıktı. Bir mikro denetleyiciye yapmak istediğimiz kodları yükleyerek ve yapmak istediğimiz işlemleri birleştirerek istediğimiz projeyi düzenleyebiliyoruz" dedi.

'DEZENFEKTANA DOKUNMADAN, SENSÖR ALGILIYOR'

Cihazın, mesafe sensörüyle çalıştığını ifade eden Topaloğulları, "Nesne veya bir uzaklık gördüğü zaman program motorlara komut veriyor. 90 derecelik bir açıyla motorlara güç uygulanıyor ve motorlar çalışıyor. Mesafe sensörü 20 santim yakınlığında bir obje gördüğünde motorlar 90 derecelik açıyla çalışıyor. Böylece dezenfektanın butonuna da basılmış oluyor. Bu sayede de elimize dokunmadan dezenfektan gelmiş oluyor. Koronavirüse karşı etrafa dokunmamız ve kendimizi korumamız gerekiyor. Biz de bunu en aza indirgemek istedik. Dezenfektana dokunmadan mesafe sensörüyle algılanarak bunun yapılabileceğini düşündük. Sensörle bu işi yaptık" diye konuştu.

'3 MİLYONUN ÜZERİNDE İZLENMİŞ'

Emre Topaloğulları, cihazla ilgili sosyal medyada yayınladıkları videonun çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilip, paylaşılarak, 3 milyonun üzerinde izlendiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Bizim böyle bir tahminimiz yoktu. Videoyu koronavirüs etiketleriyle paylaştık. Ama bizim için güzel duygular. Şöyle bir mesaj verebiliriz, 'geleceğin dili kodlama'. Kodlamayı da herkesin öğrenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Genelde yurt dışı hesaplarında bu video çok yayıldı. Altına çok fazla Türk bayraklı yorum yapılmış. Bu bizi gururlandırdı. Yaptığımız mikro denetleyicinin markası videoyu resmi sosyal medya hesaplarında paylaştı. Oradan gördüğümüz 2 milyonun üzerinde izlenme almış. Birçok hesapta daha paylaşılmış. Gördüğümüz kadarıyla 3 milyonun üzerinde izlenmiş. Halen daha paylaşılıyor ve izleniyor. Geri dönüşlerde oluyor. Kodları isteyenler oluyor. Biz açık kaynak kodlarını sosyal medyadan da paylaşıyoruz"

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EDİRNE Öğrencilerin tasarladığı 'sensörlü dezenfektan' cihazının videosu, tıklanma rekoru kırdı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

EDİRNE Öğrencilerin tasarladığı 'sensörlü dezenfektan' cihazının videosu, tıklanma rekoru kırdı

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