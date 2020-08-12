Edirne'nin yerel müziği "Kulaktan Kulağa" aktarılacak TRT'nin Anadolu'daki yerel müziklerin derlenerek stüdyoda düzenlenmesi sonrası ünlü bir sanatçının seslendirdiği programı "Kulaktan Kulağa"nın çekimleri Edirne'de gerçekleşti.

TRT'nin Anadolu'daki yerel müziklerin derlenerek stüdyoda düzenlenmesi sonrası ünlü bir sanatçının seslendirdiği programı "Kulaktan Kulağa"nın çekimleri Edirne'de gerçekleşti.

Manga gurubunun solisti Ferman Akgül'ün sunumuyla TRT Müzik kanalında yayınlanan Kulaktan Kulağa adlı programın çekimleri tarihi ve kültürel alanlarda yapıldı.

Daha sonra çekim ekibi yerel müzisyenlerle buluştu.

Programın sunucusu Ferman Akgül, AA muhabirine Kulaktan Kulağa programının 4 sezondur devam ettiğini anımsattı.

Trakya'da daha önce çekim yaptıklarını ancak eksik kalan Edirne çekimleri için kentte bulunduklarını anlatan Akgül, "Pek çok alanda çekim yaptık. Külliyede çekimdeyiz. Burada olmamızın nedeni de burada tarihte müzik ve musikiyle hasta tedavisi yapılıyormuş. Müzik işin içinde olunca bunun detayını öğrenmek ve çekim yapmak istedik." diye konuştu.

Kaynak: AA