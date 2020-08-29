Edirne'nin 'uluslararası pazarı', yönünü yerli müşteriye çevirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Edirne'nin 'uluslararası pazarı', yönünü yerli müşteriye çevirdi

Edirne'nin 'uluslararası pazarı?, yönünü yerli müşteriye çevirdiEDİRNE'de her cuma kurulan Ulus Pazarı esnafı, hedef kitlesi olan Yunan ve Bulgar turistin pandemi nedeniyle bir süredir gelmemesi üzerine, yönünü yerli müşteriye çevirdi.

29.08.2020 13:03 | Son Güncelleme: 29.08.2020 13:13

Edirne'nin 'uluslararası pazarı?, yönünü yerli müşteriye çevirdi

EDİRNE'de her cuma kurulan Ulus Pazarı esnafı, hedef kitlesi olan Yunan ve Bulgar turistin pandemi nedeniyle bir süredir gelmemesi üzerine, yönünü yerli müşteriye çevirdi. Özellikle maske, hijyen ve mesafe konusunda maksimum tedbir alan pazar esnafı, yabancı turistin elini çekmesiyle fiyat ve satışların daha da düştüğünü ifade ederek, salgının bir an önce bitmesini dilediklerini söyledi.

Kentte cuma günlerinin en yoğun bölgesi haline gelen, hem yerli hem de yabancı müşteriye hizmet veren Ulus Pazarı esnafı, salgının ardından devam eden normalleşme sürecinde yerli müşteriyle ayakta durmaya çalışıyor. Özellikle Yunan ve Bulgar ziyaretçilerin sıkça gelerek, yüklü miktarda alışveriş yaptığı pazarda artık sadece yerli müşteriye odaklı çalışan esnaf, hem satışların hem de fiyatların düşmesinden dolayı zorluk yaşadıklarını belirtti. Maske, hijyen ve mesafe konusunda da tedbirlere sıkı sıkıya uymaya çalışan esnaf, salgının bir an önce sona ermesini ve eski günlere dönmeyi beklediklerini belirtti.

Pazar esnafından Salih Mızrak, fiyatların pandemi öncesine göre yarı yarıya düştüğünü söyleyerek, "Tabi korona dolayısıyla Yunan ve Bulgar turist gelmiyor. Bizim için zaten Türk müşterisi her zaman öncelikliydi. Önemli olan alışveriş. Burada kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Yunan ve Bulgar turist varken potansiyel daha yüksekti ama Türk müşterileri de fena değil, idare ediyoruz. Fiyatlar da yarı yarıya düştü diyebiliriz. İnsanlar, tedirgin olmasından dolayı pazara gelmiyorlar. Gelen de ucuz almak istiyor. 50'ye satılan mal 40'a, 30'a düşüyor. Pandemiden önceki fiyatlara göre yüzde 50 düşüş var diyebiliriz? dedi.

Pazardaki tezgahında maske satarak işini yürütmeye çalışan esnaf Berna Polat ise, "Maske konusunda çok hassasız. Özellikle pazara gelip maske takmayanlara tezgahımdan maske verip taktırıyorum. Müşteri kapasitesi pandemi ilk başladığında daha hızlıydı, iş yapabiliyorduk. Fakat şu an normal ürünlerde satış çok azaldı sadece maske satışı yapıyoruz diyebilirim. Satışların düşmesinde özellikle Bulgar ve Yunan turistin de gelmemesinin rolü çok büyük. Onlar toptan alıyordu. Yerli halk tek tek alıyor. Bu nedenle de satışlar çok düştü? diye konuştu.

'DÖRT GÖZLE YABANCI TURİST BEKLİYORUZ'

Müşteri kapasitesinin yüzde 20'lere kadar düştüğünü söyleyen Timur Yalçıntuğ, "Müşteri kapasitesi hemen hemen yüzde 20 bandına düştü. Bütün esnaf yerli müşteriye yönelik eşyalar getirmeye başladı. Fiyatlar da oldukça düştü. Esnafın 17-18 liraya aldığı tişörtü 20 liraya sattığını biliyorum. Dolayısıyla esnaf dört gözle yabancı turisti bekliyor diyebiliriz. Onlar buradan alıp Bulgaristan'da satış yaptığı için daha iyi kar bırakıyorlar. Bu nedenle de çok tercih ediliyor? ifadelerini kullandı.

'YERLİ MÜŞTERİNİN İLGİSİ DEVAM EDİYOR'

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Barış Atkoşan, Bulgar ve Yunan ziyaretçilerin olmamasından dolayı artık Türk müşteriye yöneldiklerini belirtti. İlginin umdukları gibi olmadığını, fakat bunun hem müşterinin hem de kendilerinin lehine olduğunu ifade eden Atkoşan, "Yerli müşterimiz pazara olan ilgilerini halen devam ettiriyor. Biz de en iyi şekilde müşterilerimize hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. İlgi tabi ki çok umduğumuz gibi değil. Vatandaşlar da pandemiden kaynaklı kalabalık ortamlara çok girmek istemiyorlar. Bir bakıma ilginin az olmasının hem bizim hem de vatandaşın avantajı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yoğunluk olduğu takdirde hem koronadan dolayı problem olabiliyor hem de vatandaşlar o yoğunluğu gördükten sonra pazara gelmek istemiyorlar? dedi.

Edirne'nin 'uluslararası pazarı', yönünü yerli müşteriye çevirdi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret Dünya
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı Dünya
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı
'Yaşamak için güzel bir akşam' paylaşımı yapan genç, saatler sonra kazada can verdi 3. Sayfa
"Yaşamak için güzel bir akşam" paylaşımı yapan genç, saatler sonra kazada can verdi
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı 3. Sayfa
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada 3. Sayfa
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun Güncel
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir
Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Marmaris'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması getirildi
Marmaris'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması getirildi
Son Dakika: İstanbul'da kapalı alanlarda sünnet düğünü ve kına gecesi gibi etkinlikler yasaklandı
Son Dakika: İstanbul'da kapalı alanlarda sünnet düğünü ve kına gecesi gibi etkinlikler yasaklandı
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Bakan Selçuk'tan milyonların merak ettiği soruya yanıt
Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Bakan Selçuk'tan milyonların merak ettiği soruya yanıt
Selin Ciğerci'den 'Tipine bak' diyen kadın takipçisine sert cevap
Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap
Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik
Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Karantina ihlali yapan Celticli Boli Bolingoli'ye 3 maç ceza verildi
Karantina ihlali yapan Celticli Boli Bolingoli'ye 3 maç ceza verildi
Japonya'da deneme uçuşu yapan uçan araba 4 dakika havada kaldı
Japonya'da deneme uçuşu yapan uçan araba 4 dakika havada kaldı
Yargıtay'dan emsal karar: İş yerinden izin almadan evlenip düğün izni yapan tazminatsız kovulur
Yargıtay'dan emsal karar: İş yerinden izin almadan evlenip düğün izni yapan tazminatsız kovulur
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
'Black Panther' başrol oyuncusu Chadwick Boseman hayatını kaybetti
"Black Panther" başrol oyuncusu Chadwick Boseman hayatını kaybetti
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı
Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı
Alaattin Çakıcı'dan 'Cratos'u satın aldı' iddialarına yalanlama
Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri 'işe yaramaz' buldu
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri "işe yaramaz" buldu
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Joe Biden Fuat Oktay Fahrettin Altun Aleksandr Lukaşenko
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Deniz Akkaya Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Jose Sosa Erol Bulut Nihat Özdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Türk İzmir Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: Edirne'nin 'uluslararası pazarı', yönünü yerli müşteriye çevirdi - Edirne
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.8.2020 13:13:40. #1.15#
title