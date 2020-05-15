Edirne'nin 'uluslararası' pazarı, koronavirüs tedbirleriyle açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Edirne'nin 'uluslararası' pazarı, koronavirüs tedbirleriyle açıldı

Edirne'nin 'uluslararası' pazarı, koronavirüs tedbirleriyle açıldıEDİRNE'de günü birlik alış verişe gelen Bulgar ve Yunan turistlerin yoğun ilgisini çeken uluslararası pazar niteliğindeki Ulus Pazarı, koronovirüs tedbirleri kapsamında bugün açıldı.

Edirne'nin 'uluslararası' pazarı, koronavirüs tedbirleriyle açıldı
15.05.2020 17:02 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:10

Edirne'nin 'uluslararası' pazarı, koronavirüs tedbirleriyle açıldı

EDİRNE'de günü birlik alış verişe gelen Bulgar ve Yunan turistlerin yoğun ilgisini çeken uluslararası pazar niteliğindeki Ulus Pazarı, koronovirüs tedbirleri kapsamında bugün açıldı. Ulus Pazarı Kooparatifi Başkanı, Bülent Reisoğlu, pazarda üst düzey sağlık tedbirleri alındığını belirterek, "Pazarda normalde 450 esnaf tezgah açarken şu an 150 esnafımız test amaçlı tezgah açtık. Her tezgah arasında 3 metre fiziki mesafeyi bırakarak düzenledik. Amacımız bir an önce koronavirüs salgının bitmesi" dedi.

Türkiye'de 2 aylık koronavirüs salgın sürecinin ardından başlayan normalleşme adımları kapsamında AVM'ler ve giyim satışı yapılan yerler de açılmaya başladı. Edirne'de ise özellikle ucuz olması dolayısıyla komşu ülke Bulgaristan ve Yunanistan turistlerinin de ilgisini çeken, Cuma günlerinin vazgeçilmez alış - veriş noktası Ulus Pazarı da bugün açıldı. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, tezgahlar arasında 3 metre mesafe ile açılan pazara vatandaş, maskeli ve ateşleri ölçülerek alındı. Koronavirüs salgını nedeniyle, Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan sınır kapıların kapalı olması ve bölge halkının salgın nedeniyle pazara gelmemesi üzerine ilk gün kalabalık yaşanmadı. Pazara gelen az sayıda vatandaş ağılarına taktıkları maske ile sosyal mesafe kurallarına uyarak alışveriş yaptı. Pazar girişinde vatandaşın ateşi ölçülerek içeri alınırken, 'sosyal mesafeyi koruyalım' yazılı çıkarmalar dağıtıldı. Bu çıkarmaları alan vatandaşlar üzerlerine ve çantalarına uyarı yazılı çıkartma ile gezdiler.

'PAZARDA SAĞLIK TEDBİRLERİ EN ÜST SEVİYEDE'

Ulus Pazarı Kooperatifi Başkanı, Bülent Reisoğlu, pazarda üst düzey sağlık tedbirleri alındığını belirterek, "Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın, 'normale yaşama dönme' süreci kapsamında tuhafiye pazarları ile ilgili kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte normal yaşama dönüş başladı. Bizde pazarı kısmen açtık, hizmet vermeye başladık. Pazarda sağlık tedbirlerini en üst düzeyde alarak, girişte vatandaşın ateşlerini ölçüp, sosyal mesafe uyarılarında bulunuyoruz. Hazırladığımız dövizler ve yapıştırmalı çıkartmalar ile de vatandaşın sosyal mesafeye uymalarını çalışıyoruz. Pazarda normalde 450 esnaf tezgah açarken şu an 150 esnafımız test amaçlı tezgah açtık. Her tezgah arasında 3 metre fiziki mesafeyi bırakarak düzenledik. Amacımız bir an önce koronavirüs salgının bitmesi" dedi.

'DENEMEK AMACIYLA AÇTIK'

Uzun sürenin ardından açılan pazarda denemek amacıyla tezgah açtıklarını söyleyen esnaflardan Salim Udra, "Bu hafta denemek amacıyla tezgah açtık. Şu an insanların tedirginliği var, bu yüzden pazarda fazla müşteri yok. Ama önümüzdeki haftalar işlerin düzeleceğini umuyoruz" dedi. Koronaviürüs tedbirlerine uyarak tüm önlemleri alarak hizmet verdiklerini belirten esnaf Ali Güngör ise, "Her gelen müşteriyi kolonya ile dezenfekte olmalarını sağlıyoruz. Dokundukları ürünleri hemen dezenfekte ediyoruz. Sosyal mesafemizi koruyoruz, yanımıza yaklaştırmıyoruz. Zaten bu önlemlere uyarsak, korona biter. İstanbul'dan geliyoruz orada koronavirüs vakası çok, Edirne'de vaka sayısı az olduğunu duydum. Burada çok rahatız hafta sonu burada geçireceğim" şeklinde konuştu. Pazara koronavirüs salgını nedeniyle tedirgin geldiğini belirten Filiz Altıerler, "Pazara tedirgin gelmiştim ama az sayıda insan olması çok güzel. Kalabalık bekliyordum. Maske takın diye pazar yönetimi tarafından ikazlar oluyor, bu çok güzel. Önlemlerin güzel olmasıyla birlikte rahat alışveriş yaptım" dedi. Pazarda alınan önlemlerin güzel olduğunu söyleyen Gökçe Bora'da, "Pazarın kültürel seviyesinin yüksek olduğunu gördüm. Herkes sosyal mesafe kurallarına uyuyor. Alınan önlemlerde güzel. Bende alışverişimi korkmadan, rahatlıkla yaptım."diye konuştu.

Hava sıcaklığını 32 derece ölçüldüğü Edirne'de sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar kentin kalabalık caddelerinde yoğun olarak görülürken, Ulus Pazarına girişinde zaman zaman oluşan kalabalık sosyal mesafe ihlali etti.

Edirne'nin 'uluslararası' pazarı, koronavirüs tedbirleriyle açıldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Haber
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir Haber
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor Haber
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor
Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu Haber
Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı Haber
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi Haber
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak gözaltına alındı
HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak gözaltına alındı
Eski Trabzonsporlu Sturridge, kulüpsüz olmasına rağmen 22 milyon poundluk servetiyle birçok ismi geride bıraktı
Eski Trabzonsporlu Sturridge, kulüpsüz olmasına rağmen 22 milyon poundluk servetiyle birçok ismi geride bıraktı
İngiltere'de koronavirüs ölümleri 34 bine İtalya'da 32 bine dayandı
İngiltere'de koronavirüs ölümleri 34 bine İtalya'da 32 bine dayandı
Ali Koç liglerin başlatılması kararıyla ilgili ilk yorum: Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da yakmayalım
Ali Koç liglerin başlatılması kararıyla ilgili ilk yorum: Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da...
16 yaşındaki genç, sokağa çıkma yasağının başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu
16 yaşındaki genç, sokağa çıkma yasağının başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Çebi, son durumu hakkında bilgi verdi: Tedavim başladı
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Çebi, son durumu hakkında bilgi verdi: Tedavim başladı
Ali Koç: Obradovic'e birkaç kez teklif yapsak da kendisi sezon sonu görüşmek istedi, önümüzdeki günlerde tekrar görüşeceğiz
Ali Koç: Obradovic'e birkaç kez teklif yapsak da kendisi sezon sonu görüşmek istedi, önümüzdeki günlerde tekrar...
Ali Koç'tan teknik direktör itirafı: Bir isimle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020 ertelenince planlar değişti
Ali Koç'tan teknik direktör itirafı: Bir isimle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020 ertelenince planlar değişti
Korona ABD'yi vurmaya devam ediyor! Üretim durunca çiftlikteki hayvanlar öldürülüyor
Korona ABD'yi vurmaya devam ediyor! Üretim durunca çiftlikteki hayvanlar öldürülüyor
Gelecek Partisi heyeti, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesine çıkarma yaptı
Gelecek Partisi heyeti, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesine çıkarma yaptı
Saldırıda yetim kalan bebekleri emziren Afgan kadın, görenlere duygu dolu anlar yaşattı
Saldırıda yetim kalan bebekleri emziren Afgan kadın, görenlere duygu dolu anlar yaşattı
Bu hafta tüm yurtta etkili olacak 'çöl tozları' için uzmanlardan uyarı: Korona ile benzer belirtiler gösteriyor
Bu hafta tüm yurtta etkili olacak "çöl tozları" için uzmanlardan uyarı: Korona ile benzer belirtiler gösteriyor
Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi
Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi
Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak
Koronavirüs salgını küresel gıda krizini tetikledi
Koronavirüs salgını küresel gıda krizini tetikledi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı
'Çarşaflı' karantina firarında başarısız olan vatandaşın testi negatif çıktı
'Çarşaflı' karantina firarında başarısız olan vatandaşın testi negatif çıktı
Depoda kumar oynarken basılan 15 kişiye 63 bin TL para cezası uygulandı
Depoda kumar oynarken basılan 15 kişiye 63 bin TL para cezası uygulandı
Veresiye borçlarını ödeyen hayırsever, marketin camına pankart astırdı
Veresiye borçlarını ödeyen hayırsever, marketin camına pankart astırdı
Koronadan ölenlerin sayılarını gösteren panoya 'Trump'ın ölüm saati' adı verildi
Koronadan ölenlerin sayılarını gösteren panoya "Trump'ın ölüm saati" adı verildi
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
Augsburg Teknik Direktörü Herrlich, diş macunu almak için karantinayı ihlal etti ve yeniden karantinaya alındı
Augsburg Teknik Direktörü Herrlich, diş macunu almak için karantinayı ihlal etti ve yeniden karantinaya alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Altay Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Neva Tarkan Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Metin Oktay Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Bülent Korkmaz
Daha Fazla Karar Futbol Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Edirne'nin 'uluslararası' pazarı, koronavirüs tedbirleriyle açıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 19:56:03. #1.14#
title