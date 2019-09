Edirne'nin 'ulus pazarı'na yunan ve bulgar turist akını

20.09.2019 16:31

EDİRNE'de, cuma günleri kurulan 'Ulus Pazarı', Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen turistlerin akınına uğruyor. Döviz kuru farkı dolayısıyla kendi araçları ya da turlar ile her cuma kente gelen turistler, kıyafetten züccaciyeye her ürünü uygun fiyata alarak, ülkelerine dönüyor.

Edirne'de cuma günleri kurulan 'Ulus Pazarı'na, Tekirdağ ve Kırklareli'nin yanı sıra Yunanistan ile Bulgaristan'dan da turistler geliyor. Yunan ve Bulgar turistler, pazarda kıyafetten züccaciye her ürünü doviz kuru farkı dolayısıyla uygun fiyatla satın alıyor. Pazarın kurulmasından 1 gün önce kente gelen Bulgar turistler, otel ve pansiyonları dolduruyor.

'ULUSLARARASI PAZAR'

Yunanistan ve Bulgaristan'dan alışverişe gelenlerle 'Ulus Pazarı'nın uluslararası hale geldiğini söyleyen Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Bülent Reisoğlu, "Cuma günleri Edirne'de büyük bir yoğunluk oluyor ve pazardaki yoğunluk ekonomiye ciddi anlamda katkı sağlıyor. Yunan ve Bulgar turist akın akın pazara geliyor ve alışveriş yapıyor. Bu ilgiden esnafımız çok memnun. Yerli vatandaşlarımız da pazarımıza büyük ilgi gösteriyor. Perşembe akşamından kentte alışverişe gelenler otel ve pansiyonlarda kalıyor. Diğer alışveriş merkezlerinde de canlılık var. Pazarımızda mağaza fiyatına kaliteli ürünlerimiz mevcut. Satışlarımız iyi" diye konuştu.

Pazarcı esnafından Mehmet Can, satışların iyi olduğunu belirterek, "Yunan ve Bulgar turist hemen her sattığımızı satın alıyor. İşlerimiz çok iyi ve her gün müşterilerimiz artıyor. Ülkelerinde satılan ürünle buradan aldığı ürün arasında çok fark var. Ucuz olması alımı etkiliyor" dedi.

TOPTAN ALIYORLAR

Pazarcı Seyfettin Güler ise Bulgaristan'da mağazası olanların, pazardan toptan satın alıp, ülkelerindeki mağazalarda sattıklarını belirterek, "Bizim fiyatlarımız çok uygun. Malum döviz kuru farkı var ve onlar bunları çok iyi değerlendiriyorlar. Yunan ve Bulgarların en çok aldığı ürünler giyim eşyası. Ev eşyaları ve yiyecek sırasıyla devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA