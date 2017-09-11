Edirne'nin Tava Ciğeri Yörex'te Tanıtılacak

EDİRNE'nin meşhur lezzeti olan tava ciğeri, Antalya'da bu yıl 8'incisi düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) tanıtılacak. Edirneli ciğer ustası ve tanıtım ekibinin başında yer alan Kemal İmrak, fuarda günlük 150 kilo ciğer dağıtılacağını söyledi.



Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, geçen yılki fuarda 400 kilo tava ciğer dağıtıldığını söyledi. Edirne'nin meşhur tava ciğerinin bu yıl 13-17 Eylül'de Antalya'da düzenlenen YÖREX'te üçüncü kez tanıtılacağını anlatan Dinar, "Edirne tava ciğeri için yine bir tanıtım atağı ve yine bir gurbet gözüktü bize. Kemal ustamız Antalya YÖREX fuarına katılacak. Orada bütün Edirneli esnaf arkadaşlarımız gidecek ama bizden de ciğer ustamız gidecek. Antalyalılar dört gözle bekler oldu. Antalyalı yetkililer YÖREX fuarını anlatırken 'Edirneli ciğerciler de gelecek' diyorlar. Biz artık bu organizasyonda çok önemliyiz. Lokomotif görevi yapıyoruz adeta. Demek ki biz artık hak ettiğimiz yeri bulmuşuz. Temsilimizi çok iyi yapıyoruz. Bu yıl Kemal usta 3'üncüye gidecek. Burada biz 150 kilo olarak paketledik yola çıkıyor. Oradaki arkadaşlarımız takviye yapacak. Buradan bir günlük gönderiyoruz oradaki arkadaşlarımız üstüne koyacak. Geçen yıl yaklaşık 400 kilo kadar ciğer tüketildi. Bu sene beklenti daha yüksek" dedi.



Edirneli ciğerci ustası Kemal İrmak da, fuarda tava ciğerinin ön plana çıktığını ve ilgilen çok memnun olduklarını belirterek, "Antalya'da Edirne ön plana çıktı. Tava ciğeri tanıttık. Geçenlerde canlı yayın programlarında Antalyalı yetkililer, 'Edirne ciğeri de geliyor' açıklaması bizleri çok mutlu etti. Bu sene fuarda çok daha iyi bir hizmet vereceğiz. Ciğeri yiyenler ciğer olduğuna inanmıyorlar. Biberimiz ayrı bir güzellik yaratıyor. Bunlar bizi çok sevindiriyor. Biz bu işe gönüllüyüz. Ciğerin esas patlayış tarihi 2004 yılındaki TÜYAP'tır. Orada ciğerimizi yiyip buraya gelen insanlar oldu. Edirne ciğerini artık çok iyi biliyorlar. Bu sene daha iyi tanıtacağımıza inanıyorum" diye konuştu.



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