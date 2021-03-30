Edirne'nin tava ciğercileri yeniden müşteri kabul etmeye başladı

Edirne'nin tava ciğercileri tedbirler kapsamında müşterilerini yarı kapasiteyle kabul etmeye başladı.

Edirne'nin tava ciğercileri tedbirler kapsamında müşterilerini yarı kapasiteyle kabul etmeye başladı.

"Dünyanın en hızlı pişen yerel lezzeti olarak" tanımlanan tava ciğeri pişen restoranlar uzun süre sonra kapılarını müşterilerine açtı.

Özellikle öğle ve ikindi saatlerinde hareketlilik yaşanan dükkanlarda hem işletmeciler hem de müşteriler tavadan tabağa ciğeri tattıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Ciğercilerden Ersin Pirinççi, AA muhabirine, kapalı oldukları zaman diliminde müşterileri özlediklerini söyledi.

Onlara kavuşmanın sevincini ve mutluğunu yaşadıklarını belirten Pirinççi, "Onlarda uzun bir aradan sonra tava ciğerin tadını yerinde almaktan mutlular. Bugün bizim için yeni bir başlangıç oldu 4 aylık uzun bir sürenin ardından. Masa aralarında sosyal mesafeye dikkat ediyoruz, dezenfektanlarımız var, çalışanlarımız eldiven kullanıyor." diye konuştu.

Tava ciğer ustası Nusret Demir de Ramazan ayına kadar işyerlerinin hizmet vereceğini daha sonra paket servis hizmetine geçeceklerini anımsattı.

Bayramdan sonra yeniden müşterileriyle buluşmayı umduklarını ifade eden Demir,,"İnşallah bayramdan sonra açılınca bir daha kapanmaz. İnşallah bu hastalık bir an önce biter bizde işimizi gönül rahatlığıyla yaparız. İşyerimizi ve müşterilerimizi özlemiştik. " dedi.

Levent Kapu da yüzde 50 doluluk oranıyla müşterilere hizmet verdiklerini anlattı.

Maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini titizlikle uyguladıklarını anlatan Kapu, "Hem vatandaşlar tava ciğeri, hem de tava ciğer restoranları müşteriyi özlemiş." ifadelerini kullandı.

Müşterilerden Ufuk Yanık da tava ciğeri restoranda yemeye hasret kaldıklarını belirterek, "Uzun süredir kapalıydı, özlemiştik arkadaşlarımla tava ciğer yemeye geldim." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci