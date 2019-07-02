Edirne'nin tarihi Tunca ve Meriç köprüleri restorasyona alınıyor

Edirne'de Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı ile Karaağaç Mahallesi'ni bir birine bağlayan tarihi Tunca ve Meriç Nehri köprüleri restorasyona alınıyor. Edirne Valisi Ekrem Canalp, Tarihi Tunca ve Meriç köprülerin zemininde bozlan taşların onarımı için bir süreliğine trafiğe kapatacağız dedi.

Edirne'de Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı ile 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi'ni bir birine bağlayan tarihi Tunca ve Meriç Köprüsü, 15 Temmuz 2019 gününden itibaren restorasyona alınarak, trafiğe kapatılacak. Karayolları 1'inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı tarihi köprülerin onarım için trafiğe kapanmasıyla düğün salonu ve çay bahçesi gibi turistlik işletmelerinin de bulunduğu bölgeye geçişler, Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ve Bosna Köyü bölgesinde bulunan NATO Köprü'sünden sağlanacak.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, kentin tarihi köprüleri Tunca ve Meriç'in 15 Temmuz günü restorasyona alınacağını söyledi. Köprülerin restorasyon çalışmalarına daha önce başlamayı planladıklarını belirten Canalp, köprülerin çevresinde bulunan tesis sahiplerinin talepleri doğrultusunda ertelediklerini kaydetti. Karayolları Genel Müdürlüğü ile de görüşmeler yaptıklarını belirten Canalp, Tesis sahiplerimiz, aktif dönemin sonunda Temmuz ayının ortasından itibaren bu işlem yapılırsa kendi işlerinin daha az aksayacağı noktasında bir talepleri oldu. O taleplerden dolayı başlamasını geciktirdik. İnşallah Temmuz 15'te çalışmalarımıza başlayacağız. Tadilat yapılırken tek taraflı kapatmanın teknik olarak sağlıklı sonuçlar vermeyeceği söyleniyor. Esnafımızın da talebi tek taraflı trafiğe kapatılması yönünde. Tamamen kapatılırsa yapılacak işin çok daha sağlıklı olacağı yönünde değerlendirmeler var dedi.

Kaynak: DHA