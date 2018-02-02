Edirne'nin Nüfusu Arttı

Edirne'nin nüfusu 5 bin 154 kişi arttı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2016 yılında nüfusu 401 bin 701 olan Edirne'nin, 2017 yılında nüfusu 406 bin 855'e çıktı.

Yüzde 1,28 oranında artan kent nüfusundaki artış sayı olarak 5 bin 154 olarak kaydedildi.

Yine illere göre en fazla nüfus artışı yüzde 4,2 ile Kilis'te gerçekleşti. İlin 2016'da 130 bin 825 kişi olan nüfusu, 5 bin 494 kişi artarak 136 bin 319 kişiye yükseldi.



Nüfus artış oranında Kilis'i yüzde 4,02 artışla Şırnak, yüzde 3,95 ile Yalova, yüzde 3,35 ile Tekirdağ, yüzde 2,97 ile Hakkari, yüzde 2,87 ile Kocaeli takip etti.



Öte yandan nüfus İstanbul'da 225 bin 115 (yüzde 1,52), Ankara'da 98 bin 508 (yüzde 1,84), İzmir'de 56 bin 132 (yüzde 1,33), Kocaeli'de 52 bin 498 (yüzde 2,87), Şanlıurfa'da 45 bin 126 (yüzde 2,33) kişi arttı.



Bayburt'un nüfusu düştü

Türkiye'de geçen yıl 16 ilin nüfusunda ise gerileme oldu. Nüfusu en yüksek oranda düşen il yüzde 10,8 ile Bayburt olarak hesaplandı. İlin 2016'da 90 bin 154 kişi olan nüfusu geçen yıl 9 bin 737 kişi azalarak 80 bin 417 oldu.

Bu ili yüzde 1,59 ile Giresun, yüzde 1,26 ile Ardahan, yüzde 1,21 ile Kastamonu, yüzde 1,15 ile Artvin ve yüzde 1,1 düşüşle Ağrı ve Ordu izledi.

Geçen yıl nüfusu azalan diğer iller ise sırasıyla Gümüşhane, Kars, Yozgat, Muş, Kütahya, Erzurum, Zonguldak, Tokat ve Rize oldu.