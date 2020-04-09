Edirne'nin Meriç ilçesinde yıkanabilir maske üretimine başlandı Edirne'nin Meriç ilçesinde, sağlık çalışanları ve vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunulması amacıyla yıkanabilir maske üretimine başlandı.

Edirne'nin Meriç ilçesinde, sağlık çalışanları ve vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunulması amacıyla yıkanabilir maske üretimine başlandı.

Meriç Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Meriç Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü usta öğreticileri tarafından dikilen maskeler Meriç'de yaşayan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak.

Meriç Çok Programlı Anadolu Lisesi'ndeki Tekstil Atölyesi'nde maske üretimine başlayan ekip, ilk etapta 4 bin adet yıkanabilir maske hazırlamayı hedefliyor.

Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, Edirne Valiliğinin sağladığı kumaş desteğiyle ilçede maske üretiminin başladığını belirtti.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü usta öğreticilerinin maske üretimini aralıksız sürdürdüğünü aktaran Güngör, Meriç Çok Programlı Anadolu Lisesinde hizmet veren atölyede 4 dikiş makinesi ile toplam 4 bin adet üretilecek olan yıkanabilir maskeler, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personellere ve tüm halkımıza ücretsiz olarak dağıtılacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA