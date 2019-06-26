Edirne'nin Meriç ilçesinde Jandarmanın dur ihtarına uymayan içerisinde 40'ın üzerinde göçmenin...

Edirne'nin Meriç ilçesinde Jandarmanın dur ihtarına uymayan içerisinde 40'ın üzerinde göçmenin...

Edirne'nin Meriç ilçesinde Jandarmanın dur ihtarına uymayan içerisinde 40'ın üzerinde göçmenin bulunduğu panelvan araç jandarmadan kaçarken kaza yaptı: 11 ölü, çok sayıda yaralı var.

Edirne'nin Meriç ilçesinde Jandarmanın dur ihtarına uymayan içerisinde 40'ın üzerinde göçmenin...

Edirne'nin Meriç ilçesinde Jandarmanın dur ihtarına uymayan içerisinde 40'ın üzerinde göçmenin bulunduğu panelvan araç jandarmadan kaçarken kaza yaptı: 11 ölü, çok sayıda yaralı var. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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