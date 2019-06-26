Edirne'nin Meriç ilçesinde Jandarmanın dur ihtarına uymayan içerisinde 40'ın üzerinde göçmenin...
Edirne'nin Meriç ilçesinde Jandarmanın dur ihtarına uymayan içerisinde 40'ın üzerinde göçmenin bulunduğu panelvan araç jandarmadan kaçarken kaza yaptı: 11 ölü, çok sayıda yaralı var.
Edirne'nin Meriç ilçesinde Jandarmanın dur ihtarına uymayan içerisinde 40'ın üzerinde göçmenin bulunduğu panelvan araç jandarmadan kaçarken kaza yaptı: 11 ölü, çok sayıda yaralı var. - EDİRNE
Kaynak: İHA
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