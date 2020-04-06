Edirne'nin Meriç ilçesinde alternatif yollar ulaşıma kapatıldı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Edirne'nin Meriç ilçesine ulaşımın sağlandığı alternatif yolların geçici olarak kapatıldığı, giriş çıkışların ana yol üzerinden yapılmaya devam edileceği bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Edirne'nin Meriç ilçesine ulaşımın sağlandığı alternatif yolların geçici olarak kapatıldığı, giriş çıkışların ana yol üzerinden yapılmaya devam edileceği bildirildi.

Meriç Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınına karşı ilçe giriş çıkışları kontrol altında tutmak amacıyla ana yol harici ilçeye giriş çıkış yapılan tüm alternatif yollar geçici olarak kapatıldı.

İlçeye ulaşımın sağlandığı ana yolun açık olduğu ulaşımın aksatılmadan gerçekleştirildiği belirtildi.

Öte yandan koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe merkezi, belde ve köylerde dezenfekte çalışmalarının aralıksız sürerken, vatandaşlara evde kalmaları yönünde uyarılar yapılıyor.

Kaynak: AA