Edirne'nin kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlama mesajları

EDİRNE (AA) - Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'nin kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Aksal, mesajında, Osmanlı'nın başkenti Edirne'nin kadim bir şehir olduğunu belirtti.

Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü büyük bir sevinç, coşku ve gururla kutlamanın mutluluğunu yaşadığını belirten Aksal, "Bu duygu ve düşüncelerle bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü bize yeniden kazandıran ve kurduğu cumhuriyet ile Türk milletinin kaderini değiştiren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm hemşerilerimin kurtuluş gününü kutluyorum."

Edirne Belediye Başkanı Gürkan

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan Edirne'nin kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Gürkan, tarihi boyunca birçok işgale uğrayan Edirne'nin, Mudanya Ateşkes Mütarekesi'yle 25 Kasım 1922 yılında bir daha terk edilmemek üzere ebedi Türk yurdu olarak adını tarihe yazdırdığını belirtti.

Edirne'nin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda durmadan, yorulmadan ilerlemeye devam edeceğini ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Bugün içinde özgürce yaşadığımız bu topraklar, çok acılar çekmesine rağmen asla ve asla özgürlüğünden vazgeçmemiştir. Düşmana boyun eğmemiştir. Bu yüzdendir ki Edirne, her zaman özgürlüğün kıymetini bilmiş, Cumhuriyet'in değerlerine sımsıkı bağlı kalmıştır. Şimdi bizlere düşen en büyük görev tarihimizi en iyi şekilde anlamak, bugün içinde özgürce yaşadığımız bu toprakların kıymetini bilmek ve geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe umutla bakmaktır.

Bizler, bu sorumluluğun bilinciyle Edirne'mizi daha da geliştirmek ve kentimizi turizmde, ekonomide ve eğitimde dünya kentleriyle yarışacak bir kent haline getirmek adına elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz. Hiç kuşkusuz ki bu topraklarda Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkan, Atatürk'ün ilke ve devrimleri ışığında yolunu aydınlatan, bilim, teknoloji ve fen alanında ülkemize değer katacak nice nesiller yetişmeye devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu fikirleri ve devrimleriyle yolumuzu aydınlatan, farklı kültür ve inançtaki insanları vatan adı altında tekrar bir araya toplayarak, bu cennet topraklarda özgürce yaşamamızı sağlayan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda bir kez daha saygıyla eğiliyor; Malazgirt'ten Edirne Savaşları'na; İstanbul'un Fethinden Çanakkale'ye; Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na; Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a bu toprakları vatan yapmak ve bu aziz vatanı korumak için canını, kanını, gözünü kırpmadan veren tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum."

-AK Parti İl Başkanı İba'nın mesajı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 25 Kasım Edirne'nin kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Edirne'nin kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünü kutlamanın mutluluk ve gururunu yaşadıklarını ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Edirne'mizin kurtuluşunun yıl dönümünde Cumhuriyet'e giden yolu adım adım inşa eden başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehit ve gazilerimizin şanlı mücadelelerini büyük bir minnet ve saygıyla anıyorum. Ulu Önder Atatürk'ün de dediği gibi 'Bağımsızlık bizim karakterimizdir.' Yurdumuzun her köşesinde kadın, erkek, genç, ihtiyar bütün milletimizin birbirine kenetlenerek verdikleri şanlı mücadele işte bu bağımsızlık aşkımızın bir eseridir. Edirne'miz de bu büyük mücadelede gösterdiği üstün ve cansiperane başarılarla tarihimizin onurlu sayfalarındaki yerini almıştır.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılması yolunda aziz canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bu kıymetli topraklarda yaşayan tüm hemşerilerimin bu özel gününü kutluyor ve bağımsızlık bilinciyle nice seneler geçirmelerini diliyorum."

Bu vatanı canları pahasına koruyup kurtaran ve bugün bu topraklarda al bayrağın gölgesinde huzurla yaşanmasına vesile olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanları şükranla andıklarını belirten İba, emanet alınan vatanın menfaatlerini her koşul ve şartta korumanın vazifeleri olduğunu kaydetti.

-CHP İl Başkanı Pekcanlı'nın mesajı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Edirne'nin kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Pekcanlı, kurtuluşun 99. yılının coşkusunu ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Edirne 99 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları önderliğinde tarihe adını altın harflerle yazdırdığını aktaran Pekcanlı, şunları kaydetti:

"Kurtuluş savaşlarının kolay kazanılmadığını cumhuriyetin kolay kurulmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Cumhuriyetin hangi şartlarda kurulduğunu gelecek nesillere anlatmak bu kutsal emanete sahip çıkmak Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahramanlarımıza minnet borcumuzu ifade etmek hepimizin görevidir. Bu gün bizim gurur günümüzdür.

Bize bu gururu yaşatan, vatan topraklarında özgürce yaşamamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyor, Edirne'mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılını kutluyorum."

MHP Edirne İl Başkanı Tercan

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Edirne'nin kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Tercan, mesajında Lozan Anlaşması'yla Edirne'nin Türkiye hudutları içine alınarak Trakya'daki bugünkü sınırlara ulaşıldığını ve Edirne'nin Türkiye'nin batıya açılan kapısı haline geldiğini belirtti.

Edirne'de yaşayanların vatanını, devletini, milletini, bayrağını, Cumhuriyetini ve Atatürk'ü seven insanlar olduğunu belirten Tercan, şunları kaydetti:

"Türkiye'den başka gidecek vatanın olmadığını en iyi bilen, bu duyguyu yüreğinde yaşayan insanlardır. Son devletimizin de Türkiye Cumhuriyeti olduğunu devlete, Cumhuriyete ve vatanına kasteden dahili ve harici düşmanlara karşıda her zaman mücadelenin yanında yer almıştır. Edirne çok çile çekti, çok acı çekti, çok sıkıntı yaşadı, çok şehit verdi, çok gazi verdi. Şehit kanları ile sulanan bu topraklar, yani Edirne'miz Türkiye'nin batıya açılan kapısı oldu sonunda.

Edirne'mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü en kalbi duygularla kutluyorum. Büyük komutan, devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, Şükrü Paşa'yı, şehitlerimizi, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun, nur içinde yatsınlar."

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Tekin

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Edirne'nin kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Tekin, Edirne'nin kurtuluşunu kutlamanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Ecdadın emaneti onlarca şaheser niteliğinde tarihi eserleriyle Edirne'nin dünyanın sayılı şehirleri arasında olduğuna dikkat çekerek,"Din, vatan ve namusu için hiçbir zaman canını dahi esirgemeyen kahraman ecdadımızı, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi Edirnemiz'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.

-TGD Başkanı Doğan'ın mesajı

Trakya Gazeteciler Derneği (TGD) Başkanı Orhan Doğan Edirne'nin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, Edirne'nin kurtuluşu, iki farklı tarihi olayı ifade ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bunlardan birincisi Osmanlı kuvvetlerinin I. Balkan Savaşı'nda Sırp ve Bulgar kuvvetlerine karşı kaybettiği Edirne Muharebesi ile Osmanlı idaresinden çıkan ve Londra Konferansı ile Bulgaristan Krallığı'na bırakılan şehrin, II. Balkan Savaşı sırasında Enver Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu tarafından 21 Temmuz 1913 günü geri alınması olayıdır.

İkincisi ise I. Dünya Savaşı sırasında Mondros Mütarekesi sonrası Yunan kuvvetlerince 25 Temmuz 1920'de işgal edilen Edirne'nin, Mudanya Ateşkesi gereğince 25 Kasım 1922 tarihinde Türk Ordusunca teslim alınmasıdır. Günümüzde 25 Kasım tarihi Edirne'nin Kurtuluşu olarak kutlanmaktadır. 25 Kasım, Edirne için azmin, özgürlüğün, ileri düşüncenin, kararlılığın, birlik olmanın ve birbirine kenetlenmenin tarihidir. Bu kutsal emanete sahip çıkmak Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahramanlarımıza minnet borcumuzu ifade etmek hepimizin görevidir. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk, Yaşasın özgür Edirne."

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 12,73 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet