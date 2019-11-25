25.11.2019 22:27 | Son Güncelleme: 25.11.2019 22:30

Edirne'nin Kurtuluşu törenlerine promosyon dağıtımı damgasını vurdu

EDİRNE - Edirne'nin, düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılında kutlama törenleri düzenlendi. Törenlerde, firmalarının promosyon ürün dağıtımı sırasında vatandaşlar, ürünleri kapmak için birbiri ile yarıştı.

Edirne'nin kurtuluş yıl dönümü için düzenlenen törende işletmelerin halka promosyon ürün dağıtımı sırasında izdiham çıktı. İnsanların birbirleriyle yarıştıkları kargaşada, şans eseri yaralanan olmadı.

Edirne'nin, düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri, Talatpaşa asfaltı üzerinde düzenlenen törenlerle yapıldı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın konuşmasının ardından folklor gösterileri yapıldı. Törenler, şehir içinde faaliyet gösteren firmaların, kamu ve özel kurumların araçlarıyla geçiş töreni ile devam etti.

Promosyonlar kapış kapış

Firmaların promosyon dağıtımı sırasında insanlar adeta birbirini ezdi. Ürün atan araçların camlarına, kapılarına akın eden vatandaşlar ürünleri kapmak için birbirleri ile yarıştı.

Oto çekicisi kurgusu ile dikkat çekti

Öte yandan, geçit törenine katılan bir oto kurtarıcı aracı ise kurgusu ile dikkat çekti. Gerçeğini aratmayan senaryosu ile kaza yapan aracı ve üzerindeki yaralıları çeken oto çekicisi, izleyenlerden tam not aldı. Oto çekicisi üzerindeki 'trip hariç herkesi çekerim' yazısı ise gülümsemelere neden oldu.

Kaynak: İHA