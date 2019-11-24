24.11.2019 17:24 | Son Güncelleme: 24.11.2019 17:24

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne'nin kurtuluşu dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canalp, mesajında, Balkanların barış ve huzur kenti olan Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü kutlamanın mutluluk ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Edirne'nin fethedildiği 1361 yılından bu yana Anadolu'nun Avrupa'ya açılan kapısı olduğunu aktaran Canalp, şunları kaydetti:

"Asırlar boyunca huzurun hüküm sürdüğü bu kadim kent Balkanlar'da her zaman önemini korumuş ve bölgede her türlü sosyal, politik gelişmenin ve savaşların etkisini de yüreğinde hissetmiştir. 1912 yılında Balkan ülkelerinin Osmanlı İmparatorluğuna karşı giriştiği savaşta, Edirne Müdafi Şükrü Paşa kumandasındaki askerlerimiz şehri kahramanca savunmuşlardır. Tarihinin en karanlık ve acı günlerini bu dönemde yaşayan Edirne, binlerce şehit verilerek yeniden vatan toprağı yapılmıştır. Acılarla ve şehitlerin kanlarıyla yoğrulan bu topraklar Lozan Antlaşması ile Türkiye hudutları içerisine alınarak bugünkü sınırlarımıza ulaşılmış ve Edirne, ülkemizin batıya açılan kapısı haline gelmiştir.

Bugün için güzel topraklarımızda huzur içinde yaşamanın kıymetini bilen, özgürlüğe sahip çıkan ve bütün engellere rağmen ortak ülkü, bayrak, vatan çatısı altında bir araya gelmeyi ve millet olmayı başaran nesillerin yetiştirilmesi görevi hepimizin sorumluluğundadır."

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne'nin kurtuluşu dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaytancıoğlu, mesajında, Edirne'nin bir kurtuluş yıl dönümünü daha kutlamanın mutluğunu yaşadığını belirtti.

Milletin tarih boyunca işgal güçlerine geçit vermediğini aktaran Gaytancıoğlu, "Çocuklarımıza öğretmemiz, hatta bizlerin de sürekli hatırlaması gereken şey bu işgallerin acısı, nasıl kurtuluşa ulaştığımız ve bizi bu günlere ulaştıran Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlık yoludur. Aslında 1918'de yaşanan üçüncü işgal girişimiydi. Üçüncü işgali de boşa çıkararak sonsuza kadar bu toprakların bir Türk Yurdu olduğunu bütün dünyaya gösterdik."

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne'nin kurtuluşu dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, Edirne'nin 24 Kasım 1922'de, 97 yıl önce Türk milletinin bağrından çıkmış olan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından son kez kurtarıldığını aktardı.

Edirne'nin gerçek sahiplerine Türk Milleti'ne, Edirnelilere teslim edildiğini belirten Gürkan şunları kaydetti:

"Mudanya Ateşkes Mütarekesi'yle 25 Kasım 1922 yılında bir daha terk edilmemek üzere ebedi Türk yurdu olarak adını tarihe yazdırmıştır. Bugün içinde özgürce yaşadığımız Cumhuriyetimizin kalesi demokrasinin yılmaz savunucu olan eşsiz kentimiz tarihi boyunca birçok işgaller, savaşlar görmüş, çok acılar çekmiştir. Ancak asla ve asla yılmamış; özgürlüğünden asla vazgeçmemiş, düşmana asla boyun eğmemiştir. Bu yüzdendir ki her bir karışı kanla, gözyaşıyla sulanan bu topraklar öylesine kıymetli, öylesine değerli, öylesine vazgeçilmezdir. Atalarımızın ruhu vardır bu topraklarda Mehmetçiğin kanı, anaların gözyaşı, çocuklarımızın hakkı."

Vatanı uğruna canını feda etmekten çekinmeyen şehitleri andığını belirten Gürkan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu fikirleri ve devrimleriyle yolumuzu aydınlatan, farklı kültür ve inançtaki insanları vatan adı altında tekrar bir araya toplayarak, bu cennet topraklarda özgürce yaşamamızı sağlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda bir kez daha saygıyla eğiliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Edirne İl Başkanı İba: "Edirnemizin bu onurlu gününü kutluyorum."

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'inci yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kentin kurtuluşu nedeniyle mesaj yayımladı. İl Başkanı İba mesajında şunları söyledi:

"Edirnemizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde bu onurlu günümüzü kutluyorum. Vatanı, bağımsızlığı ve istiklali canlarından üstün tutan kahramanlıklarıyla tarihe kazınan şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhu şad olsun. Özgürlüğümüze sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenen mücadelenin kahramanları hiçbir zaman unutulmayacak.Bu kutlu anlayışla düşman işgalinden kurulan Edirnemizi daha güzel noktalara getirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Edirnemizin bu onurlu gününü tekrar kutluyorum. Bu gurur gününü yaşamamıza vesile olan şehitlerimizi rahmetle anıyorum."

Saadet Partisi İl Başkanı Ali Demirkıran

Saadet Partisi İl Başkanı Ali Demirkıran, Edirne'nin kurtuluşu dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demirkıran, mesajında, şehitleri rahmetle andığını belirterek, "İki kıta arasında köprü olan, iki ülkeye de sınırı olan ayrıca ecdat emaneti tarihi eserleri ile Edirne eşine ender rastlanan bir şehirdir. Bize düşen onu tarihteki hüviyetine kavuşturmaktır. Halkı ile yerel yönetimi ve merkezi yönetimi ile kurtuluş mücadelesine devam etmektir." ifadelerini kullandı.

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Edirne'nin kurtuluşu dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekcanlı, mesajında, kahraman Edirnelilerin canlarını ortaya koyarak topraklarına sahip çıktığını belirtti.

Birlik ve beraberlik ruhunun aynı duyguyla devam ettiğini aktaran Pekcanlı, şunları kaydetti:

"Bu gün bizim gurur günümüzdür. Bize bu gururu yaşatan,vatan topraklarında özgürce yaşamamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyor, Edirne'mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılını kutluyorum."

Kaynak: AA