Edirne'nin "küçük dev adamı" Salih pozitifliğiyle çevresine enerji saçıyor

Edirne'de, halk arasında "cücelik" olarak bilinen akondroplazili olan 1 metre 40 santim boyundaki Salih Serkan Ezmen'in (29) spor aşkı ve sosyal yaşamı taktir topluyor.

EDİRNE (AA) - Edirne'de, halk arasında "cücelik" olarak bilinen akondroplazili olan 1 metre 40 santim boyundaki Salih Serkan Ezmen'in (29) spor aşkı ve sosyal yaşamı taktir topluyor.

Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü Makine İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü'nde Maliyet Hesapçısı olarak çalışan Ezmen, haftanın 6 günü vücut geliştirme sporu ve fitness yapıyor.

Spor salonundaki arkadaşları tarafından "Cep Herkülü" lakabıyla anılan, Ezmen sempatikliği ve güler yüzüyle çevresine pozitif enerji veriyor.

Yüzme, yoga, bisiklet ve binicilik sporuyla ilgilenen Cep Herkülü, zaman zaman yerel tiyatrolarda da sahneye çıkıyor.

"Bu konuma büyük bir çaba ile geldim"

Salih Serkan Ezmen, AA muhabirine, boyunun kısalığı nedeniyle birçok sorun ve zorlukla karşılaştığını söyledi.

Yaşadığı zorlukları hayata bakış açısıyla azalttığını belirten Ezmen, "Bu engel benim hayatı mükemmel bir şekilde yaşamama asla engel değil. Küçük yaşlardan itibaren, ergenlik dönemime kadar büyük zorluklar çektim. Hayata bir defa geliyoruz, durumumu kabullendim. Bu mücadelemde başta ailem ve etrafımdaki herkes bana destek verdi." dedi.

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olduğunu anlatan Ezmen, şunları kaydetti:

"DSİ'de çalışıyorum, işimden çok memnunum. Arkadaşlarımı çok seviyorum ve onlarda beni destekliyorlar. Bu konuma büyük bir çaba ile geldim. Zorluklar çektim, özel sektörde boyumu vizyon konusu yaparak işe almadılar. Çabaladım ve sınavı kazanarak devlet dairesinde işe girdim. Kendi işime sahibim ve çok mutlu bir iş hayatım var."

"Spor vazgeçilmezim"

Ezmen, sporun kendisi için vazgeçilmez olduğunu ve bu sayede özgüven kazandığını dile getirdi.

Haftanın 6 günü vücut geliştirme ve fitness sporu yaptığını söyleyen Ezmen, "Spor yapmayı çok seviyorum. Spor bilimsel olarak da kanıtlanmıştır ki insana mutluluk veren bir aktivite. Vücut geliştirme ve fitness sporunun yanı sıra bisiklet, yüzme, binicilik sporları da yapıyorum. Yoga ile uğraşıyorum ve en son Kick Boks'a merak sardım." diye konuştu.

Milli halterci Naim Süleymanoğlu'nu örnek aldığını ifade eden Ezmen, "Bana da spor salonunda antrenörüm ve arkadaşlarım Cep Herkülü lakabını koydular. Bununla da gurur duyuyorum ve hoşlanıyorum." dedi.

Spor salonu antrenörü Mesut Öztürk de Ezmen'in yıllardır spor yaptığını ve kendisini desteklediklerini belirterek, "Serkan sporu seven, eğlenceli, hayat dolu, keyifli bir arkadaşımız. Lakabı Cep Herkülü, küçük dev adam. Bundan alınmaz ve hoşuna gidiyor. Çevresindeki herkese tarafından seviliyor." ifadelerini kullandı.