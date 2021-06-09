Son dakika haberi | Keşan'da silahlı saldırı: 1 yaralı
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Son dakika haberi | Keşan'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Son dakika haberi | Keşan'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Edirne'nin Keşan ilçesinde parkta bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde parkta bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.

İddiaya göre, Park Caddesi'ndeki çocuk parkının çay bahçesi bölümünde oturan S.G'nin yanına 2 kişi yaklaştı. Bu kişilerden biri S.G'ye tabaca ile ateş etti.

Henüz kimlikleri belirlenemeyen zanlılar olay yerinden uzaklaştı.

Ayağından yaralanan S.G, parktan çıkarak çevredekilerden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından S.G'yi Keşan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika haberi | Keşan'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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