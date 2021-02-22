Edirne'nin Keşan ilçesinde ev hanımları, evlerde bir araya gelinmemesi konusunda uyarıldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, ev gezmelerinin Kovid-19 vaka artışına neden olduğu tespit edildiği belirtilerek, bu kapsamda ev hanımlarına komşu ziyaretleri ve ev buluşmaları yapmamaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, ev gezmelerinin Kovid-19 vaka artışına neden olduğu tespit edildiği belirtilerek, bu kapsamda ev hanımlarına komşu ziyaretleri ve ev buluşmaları yapmamaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Filyasyon Takip Kurulu'nun değerlendirmesi sonucu son günlerde ev hanımları arasında Kovid-19 vakalarında artış görüldüğü tespit edildi.

İlçe Hıfzısıhha Kurulunca vatandaşlara komşu ziyaretleri ve ev buluşmalarının yapılmaması yönünde uyarıda bulunulması kararı alındı.

Kaymakamlığın, ilçe sakinlerine kısa mesajla iletilen uyarısında, şu ifedeler yer aldı:

"Ev hanımlarında vaka artış oranı yüksek belirlenmiştir. Bundan dolayı ev hanımlarının kendi aralarında gün düzenleme, komşu ziyareti, doğum günü kutlama yapmamaları gerekmektedir. Ev hanımlarımızdan, kendilerinin ve toplumun sağlığı için bu konuda üst düzeyde hassasiyet göstermelerini bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel