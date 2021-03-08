Edirne'nin Keşan ilçesinde bazı okullarda yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi
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Edirne'nin Keşan ilçesinde bazı okullarda yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi

08.03.2021 12:19 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:22
Edirne'nin Keşan ilçesinde bazı okullarda yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi

Türkiye'nin koronavirüs risk haritasında "çok yüksek risk" grubunda yer alan Edirne'nin en çok vaka bulunan ilçelerinden Keşan'da, bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi.

Türkiye'nin koronavirüs risk haritasında "çok yüksek risk" grubunda yer alan Edirne'nin en çok vaka bulunan ilçelerinden Keşan'da, bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede salgının artması nedeniyle alınan önlemleri arttırdıklarını söyledi.

Salgınla hep birlikte mücadele ederek başarıya ulaşabileceklerini vurgulayan Helvacıoğlu, vatandaşlardan özellikle maske ve sosyal mesafe kuralına uymalarını istedi.

İlçede vaka sayısının daha artmaması için bazı okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime ara verildiğini vurgulayan Helvacıoğlu, şöyle konuştu:

"Önlemlerimizi daha da sıkılaştırdık. Mahallelerde, sokaklarda karantina bölgeleri oluşturduk. Tüm ekiplerimiz pandemi ile mücadele ediyor. Artık herkes kendi önlemini alacak. Sağlık çalışanlarımızı, esnaflarımızı düşünüyorsak bu önlemleri almak zorundayız. İlçemizde önlemler kapsamında okul öncesi, ilk ve orta dereceli okulların yüzde 75'i kapandı. Koronavirisün yoğunluğuna göre okullar belirlendi. 10 gün süreyle okullar kapalı olacak."

Helvacıoğlu, sosyal mesafe ve maske kuralı ile alınan önlemlere uyulması halinde, iki haftaya kadar ilçede salgının etkisinin azalacağını belirtti.

Kentte ayrıca, İl Hıfzıssıhha Kurulunca spor ve fitness salonlarının faaliyetleri de yeni bir karara kadar durduruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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