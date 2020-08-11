Edirne'nin İpsala ilçesinde kedilerin zehirlendiği iddiası
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Edirne'nin İpsala ilçesinde kedilerin zehirlendiği iddiası

Edirne'nin İpsala ilçesinde 4 kedinin zehirlenerek telef edildiği iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde kedilerin zehirlendiği iddiası
11.08.2020 16:55 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:30

Edirne'nin İpsala ilçesinde 4 kedinin zehirlenerek telef edildiği iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

Köprü Mahallesi'nde 4 kedinin telef olduğunu gören vatandaşlar, polis ve belediye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen belediye ekipleri, hayvanları alarak ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı.

"Hayvanları bir kişinin zehirlediği" ve "daha fazla kayıp hayvanın olduğu" iddiası üzerine de polis ekipleri çevredeki kameralarını incelemeye başladı.

Beslediği kedilerin telef olduğunu ileri süren Hüseyin Bülbül, Keşan ilçesindeki klinikte gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce de kedi ve köpeklerinin zehirlendiğini belirtti.

Kedilerinden 4'ünün telef olduğunu, 6 kedisinin ise kayıp olduğunu ileri süren Bülbül, "Haziran ayının başından bugüne kadar toplam 25 kedinin zehirlenerek öldüğünü tespit ettik, hepsini bulduk. Çöpe atılanlar var, gömülenler var." diye konuştu.

Dün 4 kedinin daha zehirlendiğini aktaran Bülbül, şöyle devam etti:

"Bu sabah komşumun kedisinin zehirlendiğini tespit ettik. Hemen apar topar kliniğe getirip müdahalesi yapıldı. Zehirlenme olduğu kesin. Yani iki aydan fazla zaman geçmesine rahmen bunu yapan ya da yapanlar halen bulunamadı. Bu nereye kadar devam edecek, kaç hayvan daha ölecek, kaç hayvan daha zehirlenecek. Yarın bunu hayvana yapan çoluk çocuğa, insanlara da yapacaktır, kadınlara da yapacaktır."

Bugüne kadar ilçede 30 kedinin zehirlendiğini 29'unun öldüğünü, kliniğe tedaviye getirdikleri 1 kedinin sağlığına kavuştuğunu da anlatan Bülbül, hayvan haklarını içeren yasanın hayata geçirilmesini istediklerini dile getirdi.

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci de suç duyurusunda bulunduklarını söyledi, olayın takipçisi olacaklarını belirtti.

Kaynak: AA

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