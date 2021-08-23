Edirne'nin ilk profesyonel boksörü Pamir İzici, Malta'da kemer maçına çıkıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edirne'nin ilk profesyonel boksörü Pamir İzici, Malta'da kemer maçına çıkıyor

Edirne'nin ilk profesyonel boksörü Pamir İzici, Malta'da kemer maçına çıkıyor
Haberler.com - Haberler | Spor

Edirne'nin ilk profesyonel boksörü olma unvanını taşıyan Pamir İzici, 6. profesyonel maçına 29 Ekim'de Malta'da çıkacak. Pamir, "6. maçımı 29 Ekim'de Malta'da yapacağım. 8 raunt olacak. Kazanırsam, Malta şampiyonu ile 10 rauntluk kemer maçına çıkacağım" dedi. 9 yıldır aktif olarak boks yapan Pamir, kemeri kazanmayı çok istediğini ifade etti.

Antrenörleri yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Profesyonel Boksör Pamir İzici, 29 Ekim'de Malta'daki müsabaka için hazırlanıyor. Bu karşılaşmayı kazandığı takdirde Aralık ayında Malta şampiyonu ile kemer müsabakasına çıkağını belirten Pamir İzici, hedefinin kemeri kazanmak olduğunu dile getirdi.

"EDİRNE'NİN İLK PROFESYONEL BOKSÖRÜYÜM"

Boksör Pamir İzici yaptığı açıklamada, "24 yaşındayım ve 9 yıldan bu yana aktif olarak boks yapıyorum. Amatörde Türkiye derecelerim var. 2014 yılından itibaren de profesyonel olarak ringe çıkıyorum. Edirne'nin ilk profesyonel boksörüyüm. Ukrayna, Beyaz Rusya, İspanya gibi ülkelerde önemli müsabakalarda yer aldım. 5. profesyonel maçımı 29 Ekim'de Malta'da yapacağım. 8 rauntluk bir karşılaşma olacak. Bu maçı kazandığım takdirde, Aralık ayında Malta şampiyonu ile 10 rauntluk kemer maçına çıkacağım. Tek amacımız bu maçı ve sonrasındaki kemer karşılaşmasını kazanıp; Edirne'ye büyük bir gurur yaşatmak. Çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hamid Karzai Mustafa Şentop Adem Murat Yücel Jens Stoltenberg
Magazin Sibel Can İrem Derici Aleyna Tilki Haluk Levent
Spor Mert Günok Burak Elmas Ünal Karaman Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Edirne'nin ilk profesyonel boksörü Pamir İzici, Malta'da kemer maçına çıkıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 17:15:19. #1.16#

title