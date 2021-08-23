Edirne'nin ilk profesyonel boksörü Pamir İzici, Malta'da kemer maçına çıkıyor

Edirne'nin ilk profesyonel boksörü olma unvanını taşıyan Pamir İzici, 6. profesyonel maçına 29 Ekim'de Malta'da çıkacak. Pamir, "6. maçımı 29 Ekim'de Malta'da yapacağım. 8 raunt olacak. Kazanırsam, Malta şampiyonu ile 10 rauntluk kemer maçına çıkacağım" dedi. 9 yıldır aktif olarak boks yapan Pamir, kemeri kazanmayı çok istediğini ifade etti.

Antrenörleri yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Profesyonel Boksör Pamir İzici, 29 Ekim'de Malta'daki müsabaka için hazırlanıyor. Bu karşılaşmayı kazandığı takdirde Aralık ayında Malta şampiyonu ile kemer müsabakasına çıkağını belirten Pamir İzici, hedefinin kemeri kazanmak olduğunu dile getirdi.

"EDİRNE'NİN İLK PROFESYONEL BOKSÖRÜYÜM"

Boksör Pamir İzici yaptığı açıklamada, "24 yaşındayım ve 9 yıldan bu yana aktif olarak boks yapıyorum. Amatörde Türkiye derecelerim var. 2014 yılından itibaren de profesyonel olarak ringe çıkıyorum. Edirne'nin ilk profesyonel boksörüyüm. Ukrayna, Beyaz Rusya, İspanya gibi ülkelerde önemli müsabakalarda yer aldım. 5. profesyonel maçımı 29 Ekim'de Malta'da yapacağım. 8 rauntluk bir karşılaşma olacak. Bu maçı kazandığım takdirde, Aralık ayında Malta şampiyonu ile 10 rauntluk kemer maçına çıkacağım. Tek amacımız bu maçı ve sonrasındaki kemer karşılaşmasını kazanıp; Edirne'ye büyük bir gurur yaşatmak. Çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.