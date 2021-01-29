Edirne'nin güneyi için kuvvetli yağış uyarısı

Edirne'nin güney ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda gece saatlerinden itibaren İpsala, Enez ve Keşan ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği belirtildi.

Yarın akşama kadar süreceği tahmin edilen yağışlardan dolayı meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran