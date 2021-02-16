Edirne'nin gerdanlıkları Meriç ve Tunca köprüleri rengarenk ışıklandırıldı

Edirne'nin ışıklandırılan tarihi köprüleri Meriç ve Tunca akşamları adeta görsel şölen sunuyor.

Edirne Valiliği İl Özel İdaresince "Tarihi Köprülerde Fonksiyonel Aydınlatma Projesi" kapsamında çalışma yapıldı.

Işıklandırılan Meriç ve Tunca köprüleri, "kırmızı-beyaz" ve diğer renklerdeki aydınlatmalarla görsel güzellik oluşturdu.

Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Alaaddin Uğur, Meriç Nehri kenarında gazetecilere, Edirne'nin Osmanlı'ya uzun yıllar başkentlik yaptığını söyledi.

Kentin dört bir yanının tarihi eserlerle dolu olduğunu belirten Uğur, şöyle devam etti:

"Bu eserlerin en önemlilerinden biri de taş köprülerdir. Edirne'de 13 taş köprü vardır. Tabii bunun da mantıklı sebepleri var. Edirne, Avrupa'ya seferlerde bir geçiş noktasıdır. Taş köprüler bundan dolayı fazla sayıda bulunmaktadır. Bunlardan da en önemlileri Meriç ve Tunca köprüleridir. Sayın Valimize köprülerin yeni nesil LED aydınlatılmasına dair fikrimizi sunduğumuzda bunu destekledi. Şu an kırmızı ve beyaz renkleri olan köprülerimiz bütün renklerle ışıklandırılabilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci