Edirne'nin Enez ilçesinde sağanak sele dönüştü: 1 ölü (4) - Haberler
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Edirne'nin Enez ilçesinde sağanak sele dönüştü: 1 ölü (4)

Edirne'nin Enez ilçesinde sağanak sele dönüştü: 1 ölü (4)
Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Haberler | Güncel

YAZLIKLARI SU BASTIEdirne'nin Enez ilçesinde sağanak sele dönüştü, birçok köyde hasar oluştu.

EDİRNE (DHA) - YAZLIKLARI SU BASTI

Edirne'nin Enez ilçesinde sağanak sele dönüştü, birçok köyde hasar oluştu. Selin vurduğu yerleşim birimlerinden Küçükevren köyünde yazlık konutlarda su baskınları yaşandı. Birçok evin 1'inci katları su ile doldu. Köylüler, yaşanan selde 14 kuzu, 1 koyun ve yaklaşık 75 tavuğun öldüğünü söyledi.

'SEL ANİDEN GELDİ'

Hafta sonu için ailesiyle birlikte yazlığına geldiklerini belirten Gürkan Girgin, "Gece aniden sel suları geldi, biz de evde bulunuyorduk. Aniden bastırınca bizi hazırlıksız yakaladı. O anda evden çıkamadık. Daha sonra bodrum ve birinci katları su bastı. Suyun şiddeti kapıları ve alt kat pencerelerine de zarar verdi. Yağmurun dinip, suyun da çekilmesiyle kendi imkanlarımızla evden ayrıldık" dedi.

İKİ KÖYÜ BAĞLAYAN KÖPRÜ YIKILDI

Sel nedeniyle Sultaniçe ile Gülçavuş köylerini birbirine bağlayan köprü de yıkıldı. Enez'de su baskınlarının yaşandığı bölgelerde ekiplerin tahliye çalışmaları sürüyor.


Edirne'nin Enez ilçesinde sağanak sele dönüştü: 1 ölü (4)

Edirne'nin Enez ilçesinde sağanak sele dönüştü: 1 ölü (4)

Edirne'nin Enez ilçesinde sağanak sele dönüştü: 1 ölü (4)

Edirne'nin Enez ilçesinde sağanak sele dönüştü: 1 ölü (4)

Edirne'nin Enez ilçesinde sağanak sele dönüştü: 1 ölü (4)

Edirne'nin Enez ilçesinde sağanak sele dönüştü: 1 ölü (4)

Edirne'nin Enez ilçesinde sağanak sele dönüştü: 1 ölü (4)

Edirne'nin Enez ilçesinde sağanak sele dönüştü: 1 ölü (4)

Edirne'nin Enez ilçesinde sağanak sele dönüştü: 1 ölü (4)

Edirne'nin Enez ilçesinde sağanak sele dönüştü: 1 ölü (4)

Edirne'nin Enez ilçesinde sağanak sele dönüştü: 1 ölü (4)

Edirne'nin Enez ilçesinde sağanak sele dönüştü: 1 ölü (4)

Edirne'nin Enez ilçesinde sağanak sele dönüştü: 1 ölü (4)

Edirne'nin Enez ilçesinde sağanak sele dönüştü: 1 ölü (4)

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Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Son Dakika Haberleri

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