Edirne'nin Enez ilçesinde sağanak sele dönüştü: 1 ölü (4)

EDİRNE (DHA) - YAZLIKLARI SU BASTI

Edirne'nin Enez ilçesinde sağanak sele dönüştü, birçok köyde hasar oluştu. Selin vurduğu yerleşim birimlerinden Küçükevren köyünde yazlık konutlarda su baskınları yaşandı. Birçok evin 1'inci katları su ile doldu. Köylüler, yaşanan selde 14 kuzu, 1 koyun ve yaklaşık 75 tavuğun öldüğünü söyledi.

Sel nedeniyle Sultaniçe ile Gülçavuş köylerini birbirine bağlayan köprü de yıkıldı. Enez'de su baskınlarının yaşandığı bölgelerde ekiplerin tahliye çalışmaları sürüyor.