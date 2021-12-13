Edirne'nin Enez ilçesinde sağanak sele dönüştü: 1 ölü (3)

EDİRNE (DHA) - KOMŞUSU O ANLARI ANLATTI

? Edirne'nin Enez ilçesinde sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Murat Güneş'in, telefonda son konuştuğu kişi olan komşusu Seçkin Dur'a, "Beni buradan helikopterden başka bir şey kurtaramaz" dediği ortaya çıktı. Dur, şöyle konuştu:

Bu arada, Edirne Valisi Ekrem Canalp da selin yaşandığı ilçelere giderek incelemelerde bulundu. Vali Canalp, hayatını kaybeden Murat Güneş'in ailesi ve köylülere de başsağlığı dileğinde bulundu.