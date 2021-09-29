Edirne'nin el emeği ürünleri "yemeni" ve "çetik" yurt dışında tanıtılacak

EDİRNE (AA) - Edirne'nin iğne oyasıyla hazırlanan yemenileri ve bölgede "çetik" olarak adlandırılan yün iplikten örülen çorapları, hazırlanacak projeyle yurt dışında tanıtılacak.

TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu, kırsalda yaşayan kadınların el emeği ürünlerinin tanıtılması ve ekonomik değer görmesi için çalışma başlattı.

Kurul Başkanı Elmas Aslan, yönetim kurulu üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında, yapımı ve kullanımı daha çok köylerde devam eden geleneksel el işi ürünlerden çetik ve yemeniyi dünyaya tanıtmak istediklerini söyledi.

Kırsaldaki kadınların yaptıkları ürünlerin el emeği göz nuruyla ortaya çıktığını belirten Aslan, "Başında yemenisi ve başörtüsü, ayağına giydiği çetik ve patiği. Bu tarz ürünler yurt dışında çok rağbet görüyor. Yaptığım yurt dışı gezilerinde Türkiye'deki el emeği ürünlere ilgi duyulduğunu gördüm." dedi.

Aslan, hazırlayacakları projeyle kırsalda yaşayan kadınların emeklerinin değer bulacağını dile getirdi.

Bu ürünlerin yapım, tanıtım ve pazarlama süreçlerinde gerekli tüm desteği vereceklerini anlatan Aslan, şunları kaydetti:

"Kadınlarımız bu ürünleri hazırlarken, bu süreci göstererek yansıtacağız. Hazırlandıktan sonra en iyi biçimde tanıtılıp sunulması için çalışacağız. Bir poşetin içine koyup yurt dışına yollamayacağız. Bu proje kolay olmayacak biliyoruz. TOBB başta olmak üzere birçok kurumdan destek alacağımıza inanıyorum."