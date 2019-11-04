Edirne'nin eğitimde 2023 vizyonu anlatıldı

04.11.2019 16:16

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, "Eğitimde hep birlikte el ele vererek Edirne'yi zirveye çıkartacağız" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Arpacı, Öğretmenevi Sosyal Tesisleri'nde, düzenlenen toplantıda, yaptıkları çalışmalar ve 2023 vizyon projeleri hakkında gazetecilere bilgi verdi.

Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, "Yönetici, öğretmen, veli ve çocuk akademileri", "Tasarım yarışmaları", "Kurumsal iş birlikleri", "Yeteneğimin farkındayım" gibi bir çok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Arpacı, "Öğrenci, öğretmen, yönetici ve veli özelliklerini göz önünde bulundurarak uyguladığımız projelerle 2023 Eğitim Vizyonu'nun hedeflerinin gerçekleştirilmesine hazır okul ortamları kurmaya çalıştık. Okullarımızda yapılan tüm çalışmalarla eğitimin yeni hedeflerine uygun olarak güzelleştiğini görmekteyiz. Bu kitapçık 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde hazırlanıp uygulanan 39 yerel projeyi ve vizyon kapsamında yapılan tüm çalışmaların sonuçlarını içermektedir. Mutlu çocuklar, güçlü Türkiye sloganıyla yaptığımız tüm çalışmalarla çocuklarımızı yarınlarda mutlu, mutlu çocukların yardımıyla ülkemizi güçlü kılmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Eğitimde hep birlikte el ele vererek Edirne'yi zirveye çıkartacağız" dedi.

Milli eğitim olarak tüm kurumlarla iş birliği yaptıklarını anlatan Arpacı, hep birlikte eğitimde çıtayı en üst seviyeye çıkarmak istediklerini vurguladı.

Edirne'de öğretmen kadrolarının çok bilinçli ve kaliteli olduğunu aktaran Arpacı, "İnsanlara karşı merhametli, ahlaklı, değerlerine sahip çıkan, aynı zamanda da bilgili bireyler yetiştirmek istiyoruz. Bilim, teknoloji, eğitim ve tüm alanlarda çok çalışarak atılım yapmalıyız" dedi.

Arpacı başkanlığındaki toplantıda, İl Müdür Yardımcıları Müzekka Bayrak, Kemal Soytürk ve Cemal Turan da uygulanan projeler ve kendileri bağlı bölümler hakkında sunum yaptı.

Kaynak: AA