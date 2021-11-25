Edirne'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 99. Yıldönümü Törenlerle Kutlandı

EDİRNE (Habermetre) - Edirne'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 99. yıldönümü törenleri Atatürk Anıtına çelenk sunulması ile başladı. Törende Edirne Valisi Ekrem Canalp, 54. Mekanize Piyade Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan tarafından çelenklerin sunumunun ardından Saygı Duruşunda bulunularak İstiklal Marşımız okundu.

Atatürk Anıtında düzenlenen törenden sonra Kurtuluş Bayramı Kutlama Törenleri Talatpaşa Caddesi Tören Alanında devam etti.

Törende Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşu temsili olarak öğrenciler tarafından canlandırıldı. Türk Ulusunun bağımsızlık simgesi olan Şanlı Türk Bayrağımız, temsili Kıta Komutanı subay kıyafetli öğrenci tarafından Valimiz Ekrem Canalp'e teslim edildi.

Törenler şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterileriyle devam etti.

Kutlama mesajlarının okunmasının ardından Belediye Başkanı Recep Gürkan, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Kurtuluş Şenlikleri Belediye Bandosu eşliğinde geçit töreni ile birlikte son buldu.

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